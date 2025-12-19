Teatro amateur
Los elfos, protagonistas de una obra en el teatro López de Ayala
Cinco ayudantes de Santa Claus que animarán a los espectadores durante todo el espectáculo con sus acrobacias, malabares y bailes
Cuando llega la Navidad, los elfos se suben al escenario en un espectáculo de animación, con interacción con el público, en estas fiestas tan entrañables.
En esta ocasión, lo harán el próximo lunes 22 en el teatro López de Ayala en un espectáculo de 60 minutos, en el cual introducen a los espectadores en un mundo mágico donde el baile y las técnicas circenses toman el mayor protagonismo.
Cinco elfos, animando a los espectadores durante todo el espectáculo con sus acrobacias, malabares y bailes, siempre con el único objetivo de invitar a disfrutar a todos los espectadores, tanto a pequeños como a mayores, porque lo que se pretende, con esta actuación, es que se disfrute en familia..
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
- Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero
- Un rayo obliga a cancelar los vuelos entre Barcelona y Badajoz
- Estanco72, grupo musical de Badajoz: «En la música todo llega si te esfuerzas lo suficiente»