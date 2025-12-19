Los elfos, protagonistas de una obra en el teatro López de Ayala

Cuando llega la Navidad, los elfos se suben al escenario en un espectáculo de animación, con interacción con el público, en estas fiestas tan entrañables.

En esta ocasión, lo harán el próximo lunes 22 en el teatro López de Ayala en un espectáculo de 60 minutos, en el cual introducen a los espectadores en un mundo mágico donde el baile y las técnicas circenses toman el mayor protagonismo.

Cinco elfos, animando a los espectadores durante todo el espectáculo con sus acrobacias, malabares y bailes, siempre con el único objetivo de invitar a disfrutar a todos los espectadores, tanto a pequeños como a mayores, porque lo que se pretende, con esta actuación, es que se disfrute en familia..