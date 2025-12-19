Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Dos hermandades de Badajoz celebran una gala navideña con carácter solidario

Será el 20 de diciembre en el palacio de congresos y tendrá actuaciones de baile y música

Niñas de una escuela flamenca bailando en la calle en favor del Banco de Alimentos, imagen de archivo.

Badajoz volverá a vestirse de solidaridad y espíritu navideño el próximo 20 de diciembre con la celebración de la III Gala Navideña, un acto organizado por dos hermandades de la ciudad, la del Resucitado y la de la Estación.

El evento se celebrará en el Palacio de Congresos Manuel Rojas Torres y tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para fines benéficos, destinados a entidades como el Banco de Alimentos, Cáritas y otras obras sociales y religiosas con las que colaboran ambas cofradías a lo largo del año.

Según destacan las hermandades organizadoras, esta gala se enmarca dentro de su compromiso permanente con la Iglesia y con la ayuda a los más necesitados, intensificado especialmente durante las fechas navideñas, “con un fuerte espíritu cristiano y de ayuda mutua”.

La programación de la velada incluye un variado cartel artístico que promete una tarde-noche de entretenimiento para todos los públicos. Actuarán la Escuela de Baile Pilar Andújar, la Banda de Tambores y Cornetas del Cristo Resucitado, la Escuela de Baile Flamenco de Rocío Guisado, así como la cantante Naiala Narciso, referente de la copla, acompañada a la guitarra por Andrés ‘El Cascarilla’ y a la caja por Alberto Arnita. El cierre festivo lo pondrá el grupo musical Los Míticos Play Boys, encargado de animar el baile final.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma entradium.com, buscando “III Gala de Navidad Badajoz”.

Desde las juntas de gobierno de ambas hermandades se anima a todos los ciudadanos a participar en esta iniciativa solidaria y agradecen de antemano la colaboración de quienes asistan, confiando en que su presencia contribuya a “contagiar la generosidad y el espíritu de ayuda a los más necesitados”.

