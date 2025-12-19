Teatro
La historia de Blancanieves cambia por Navidad en el López de Ayala de Badajoz
Este viernes a las 20.30 horas
El López de Ayala acoge esta tarde a partir de las 20.30 horas la obra de teatro ‘Blancanieves es otra historia... en Navidad’. Bajo la dirección de María Lama, los bailarines del Cedam llevarán a cabo un espectáculo de danza para toda la familia, en el que el cuento de Blancanieves no tendrá manzanas envenenadas ni espejos parlantes.
En esta obra es una Guardiana de la Tierra, que hace florecer los bosques con su danza y lucha contra la contaminación hasta que la magia de la Navidad se entrelaza con su misión y descubre que el regalo más grande no está envuelto en papel, sino en los pequeños gestos que cuidan del planeta.
Se trata de un viaje poético, poderoso y esperanzador que transforma el clásico en un cuento navideño con mensaje: "el verdadero espíritu de la Navidad es cuidar la vida que nos rodea".
La entrada general tiene un precio de 11 euros.
