Elecciones 21D
¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Carlos Durán, hostelero, reclama eliminar los puntos de venta de droga en el Casco Antiguo
La Crónica de Badajoz sale a la calle a preguntar cuáles son las peticiones que se lanzan desde la ciudad al próximo dirigente autonómico
El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.
Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.
Eliminar puntos de venta de droga del Casco Antiguo
El sector de la hostelería también reclama algunas medidas concretas al futuro Gobierno de Extremadura. En concreto, Carlos Durán, el propietario del restaurante Pepe Jerez, situado en la plaza de España de la capital pacense lanza un mensaje muy directo al futuro presidente o presidenta de la Junta.
Sin rodeos y pidiéndolo "por favor" solicita que "hagan lo posible por quitar los puntos de venta de droga históricos de la zona, porque ello nos ayudará muchísimo". Durán asevera que esto mejorará en la situación global del barrio más céntrico de la ciudad y proyectará una mejor imagen de él. Sería "un casco histórico saludable, salubre y en condiciones para los vecinos", afirma. Aunque también pone su mirada en los posibles clientes y "todas las personas que visitan Badajoz".
Así, señala que es una situación "que se repite desde hace años". Afirma que son "empresarios, trabajadores, en la Plaza de España de Badajoz, y lo único que queremos es poder trabajar con normalidad y poder disfrutar de nuestro entorno".
