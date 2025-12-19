La puerta de la ermita de la Soledad luce ya restaurada a la espera del regreso de la patrona

La iglesia de la Virgen de la Soledad estrena puerta. El acceso de la ermita presentaba ya anoche su aspecto prácticamente definitivo, tras las labores de restauración que se han llevado a cabo en las últimas semanas y que han obligado al cierre del templo al culto desde el pasado 9 de noviembre.

La actuación, realizada por la empresa especializada Portón y Postigo, ha permitido recuperar la imagen original de la puerta, tanto en la madera como en los herrajes y elementos decorativos, que destacaban especialmente con la iluminación nocturna. Aunque el acceso permanece aún delimitado con vallas de seguridad, los trabajos se encuentran en su fase final.

Esta intervención era necesaria debido al grave deterioro que presentaba la puerta, cuyas deficiencias se habían agravado en los últimos meses hasta impedir su apertura. Se trata de la primera gran reparación desde su instalación en el año 1955.

La finalización de las obras permitirá el regreso de la Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, a su ermita el próximo lunes 23 de diciembre, tras 45 días en la iglesia de San Agustín. La hermandad ha anunciado que el traslado se realizará a las 18.30 horas en un sencillo cortejo.

A su llegada, el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, llevará a cabo la apertura simbólica de la puerta, tras la cual la imagen volverá a su camarín y podrá ser contemplada de nuevo durante todo el día a través de las cristaleras.

Coincidiendo con este acto, se inaugurará también la nueva iluminación ornamental exterior del templo, renovada tras quedar obsoleta la anterior, recuperándose así uno de los espacios devocionales más emblemáticos del centro de la ciudad.