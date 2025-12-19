Trayectoria artística
Ricardo Cases expone sus mejores fotografías en la Sala Vaquero Poblador
La muestra, que recopila 36 piezas, se podrá visitar hasta el 24 de enero
La Sala Vaquero Poblado acoge hasta el sábado 24 de enero una selección hecha ex professo por el fotógrafo Ricardo Cases, de su propia trayectoria artística y laboral. Un repaso a lo más esencial de sus capturas que, con sólo 36 piezas, representan 18 años de trabajo fotográfico.
Volcado en la fotografía desde 2006, no ha dejado de trabajar en ella con exposiciones individuales y colectivas en diversas partes del mundo, en publicaciones de las series que componen su obra o con encargos de algunos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros más conocidos. A día de hoy, Cases destaca por su reconocible forma de expresión tan apreciada por todos.
Con esta muestra, de carácter retrospectivo, su autor presenta en Badajoz un corpus expositivo muy depurado y significativo. Y lo hace aquí por la excelente salud de la que goza la capital provincial en lo que se refiere al arte de la fotografía, además del estrecho vínculo que Ricardo Cases mantiene desde hace mucho tiempo con la Galería Ángeles Baños.
