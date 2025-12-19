Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad en la Margen Derecha

Una San Silvestre en Badajoz que une a Los Colorines

El colegio Santa Engracia organiza una carrera con alumnos, profesores y padres

Algunos de los participantes en la carrera, con sus enormes sonrisas.

Algunos de los participantes en la carrera, con sus enormes sonrisas.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Las calles de la barriada de Los Colorines, en Badajoz, han cambiado esta semana el ruido de lo cotidiano por el de las zapatillas, las sonrisas del esfuerzo y los aplausos. El colegio Santa Engracia ha celebrado su San Silvestre en el propio barrio, convirtiendo la jornada en algo más que una carrera: una cita de convivencia de quienes viven en este entorno.

Disfraces navideños a los que no les faltaba un detalle.

Disfraces navideños a los que no les faltaba un detalle.

En una barriada con dificultades, la iniciativa ha reunido a alumnos, profesores y padres, con la implicación de la comunidad educativa así como representantes del centro de salud El Progreso y de la farmacia del barrio, reforzando de este modo los lazos entre la comunidad educativa y los recursos sanitarios del entorno,en un ambiente festivo y cercano.

Más allá del recorrido, el sentido de la actividad ha sido claro: compartir, acompañar y reforzar la idea de que la escuela y el barrio se sostienen mejor cuando caminan juntos. Mejor cuando corren juntos.

Una San Silvestre sencilla, pero con un efecto grande: la sonrisa de los participantes.

TEMAS

Una San Silvestre en Badajoz que une a Los Colorines

Una San Silvestre en Badajoz que une a Los Colorines

