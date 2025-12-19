Navidad en la Margen Derecha
Una San Silvestre en Badajoz que une a Los Colorines
El colegio Santa Engracia organiza una carrera con alumnos, profesores y padres
Las calles de la barriada de Los Colorines, en Badajoz, han cambiado esta semana el ruido de lo cotidiano por el de las zapatillas, las sonrisas del esfuerzo y los aplausos. El colegio Santa Engracia ha celebrado su San Silvestre en el propio barrio, convirtiendo la jornada en algo más que una carrera: una cita de convivencia de quienes viven en este entorno.
En una barriada con dificultades, la iniciativa ha reunido a alumnos, profesores y padres, con la implicación de la comunidad educativa así como representantes del centro de salud El Progreso y de la farmacia del barrio, reforzando de este modo los lazos entre la comunidad educativa y los recursos sanitarios del entorno,en un ambiente festivo y cercano.
Más allá del recorrido, el sentido de la actividad ha sido claro: compartir, acompañar y reforzar la idea de que la escuela y el barrio se sostienen mejor cuando caminan juntos. Mejor cuando corren juntos.
Una San Silvestre sencilla, pero con un efecto grande: la sonrisa de los participantes.
- José Luis Quintana: 'No parece que el Ayuntamiento de Badajoz tenga interés en estar en el sistema VioGén
- Alertan de que a más de 11.000 vecinos de Badajoz no les ha llegado la tasa de basura y disponen solo de 7 días hábiles para hacer el pago
- Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases
- La lluvia anega garajes y provoca grandes balsas de agua en Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero
- Un rayo obliga a cancelar los vuelos entre Barcelona y Badajoz
- Estanco72, grupo musical de Badajoz: «En la música todo llega si te esfuerzas lo suficiente»