Una San Silvestre en Badajoz que une a Los Colorines

Las calles de la barriada de Los Colorines, en Badajoz, han cambiado esta semana el ruido de lo cotidiano por el de las zapatillas, las sonrisas del esfuerzo y los aplausos. El colegio Santa Engracia ha celebrado su San Silvestre en el propio barrio, convirtiendo la jornada en algo más que una carrera: una cita de convivencia de quienes viven en este entorno.

Disfraces navideños a los que no les faltaba un detalle. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En una barriada con dificultades, la iniciativa ha reunido a alumnos, profesores y padres, con la implicación de la comunidad educativa así como representantes del centro de salud El Progreso y de la farmacia del barrio, reforzando de este modo los lazos entre la comunidad educativa y los recursos sanitarios del entorno,en un ambiente festivo y cercano.

Más allá del recorrido, el sentido de la actividad ha sido claro: compartir, acompañar y reforzar la idea de que la escuela y el barrio se sostienen mejor cuando caminan juntos. Mejor cuando corren juntos.

Una San Silvestre sencilla, pero con un efecto grande: la sonrisa de los participantes.