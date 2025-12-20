Mercadillo navideño de la plaza Alta: "funciona, pero tiene que cuajar"

No es un mercado consolidado, pero pretende serlo. El mercadillo navideño de la plaza Alta vive este año su estreno, con doce casetas, ambiente festivo y la atención puesta en cómo responde el público ante una propuesta nueva que, según quienes la sacan adelante cada día, arranca con buenas sensaciones y margen de crecimiento.

Se inauguró el 5 de diciembre con la previsión de superar el rendimiento del mercado instalado el año pasado en la plaza de Santa María. Por ahora, los vendedores hablan de “buenos resultados”, a la espera de que comience la temporada fuerte ya finalizadas las clases y la ciudad se adentre de lleno en la Navidad.

Noja Rubio habla desde la experiencia. El año pasado formó parte del mercado navideño de la plaza de Santa María, una ubicación que no logró consolidarse y terminó cerrándose. Un año después, su puesto se ha trasladado a la plaza Alta, donde ahora asegura que “la diferencia ha sido total”, tanto por la ubicación como por el tipo de público y el ambiente que se genera en la plaza.

Su puesto es uno de los doce que dan forma al mercadillo navideño de la plaza Alta. Noja aporta la vertiente artística del mercado de la mano de la asociación SCREART, desde la que varios creadores se turnan para atender la caseta y mostrar sus obras. En ella se pueden encontrar pinturas, esculturas y piezas de distintos formatos, con la intención de acercar el trabajo de los artistas locales al público que visita el mercado.

Dentro de la caseta se encuentra Cándido Sánchez, médico del centro de salud de la zona centro y pintor aficionado. Con acrílicos sobre lienzo, refleja rincones de Badajoz que suelen pasar desapercibidos. “Intento que la gente se fije en la belleza de lo que tenemos y muchas veces no miramos”, explica.

Obras de Cándido a la venta en el mercadillo. / LCB

Desde su experiencia, Noja apunta que el reto ahora no es solo el espacio, sino lograr que el mercado se integre en la rutina de la ciudad. Considera que este tipo de propuestas necesitan continuidad y tiempo para que el público las haga suyas, y subraya la importancia de mantener una programación que invite a quedarse y a volver. “Esto no se construye en dos días. Funciona, pero tiene que cuajar”, resume.

La misma opinión la tiene Manuel David, artesano del cuero y el metal llegado desde Chiclana, que participa este año por primera vez en el mercado navideño de la plaza Alta y considera que el proyecto arranca con buenas sensaciones, aunque necesita tiempo y más actividad para terminar de cuajar.

Según Manuel, uno de los aspectos clave para lograrlo es reforzar la programación, especialmente con actividades que inviten al público a permanecer más tiempo en la plaza. Señala que los fines de semana la afluencia es mayor, mientras que entre semana el movimiento es menor, y apunta a la dinamización como un elemento fundamental para que el mercado vaya ganando peso dentro de la programación navideña.

Manuel David en su caseta, donde se pueden encontrar accesorios artesanales de todo tipo. / LCB

«Este es un mercado nuevo y hay que incentivarlo más», apunta Daniel Villalobos, vecino de Talavera la Real, que participa por primera vez en el mercadillo navideño de la plaza Alta con una caseta de dulces caseros.

A su juicio, coincide con los demás vendedores en que la clave pasa por reforzar la programación y repartir mejor las actividades entre la plaza y San Francisco. Villalobos propone alternar actos como la visita de los pajes reales o de Papá Noel, así como organizar talleres infantiles u otras propuestas que animen a subir expresamente hasta la plaza.

Las propuestas se repiten, con distintos matice, a la espera de que arranque la parte fuerte de la campaña, con el inicio de las vacaciones escolares y la llegada de los días centrales de la Navidad, los vendedores confían en que el mercado gane afluencia y termine de asentarse como una cita estable dentro del calendario festivo de la ciudad.