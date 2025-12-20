La Noche de los Deseos regresa a Badajoz el 27 con 3.000 farolillos biodegradables

Badajoz se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de los Deseos, una de las citas más esperadas por vecinos y visitantes de la ciudad. Víctor Gallego, presidente de la asociación cultural y deportiva La Alcazaba y organizador del evento, confirma que "tendremos Noche de los Deseos en 2025", y añadió que, salvo inconvenientes con los permisos del Ayuntamiento, "será el día 27, sábado 27, a partir de las 12 de la mañana en el Parque del Río".

Gallego explicó que "a las 12 del mediodía abrimos ya las inscripciones y pueden ir, todas las personas pueden ir a inscribirse y a llevarse los parolillos que quieran", y que el evento culminará con el lanzamiento de los deseos a "las siete y media de la tarde". Sobre la apertura temprana de las inscripciones, indicó que "la novedad es que vamos a abrir por la mañana para facilitar a personas que trabajen por la mañana o por la tarde".

Programación

Como en ediciones anteriores, se mantendrá una completa programación familiar. Habrá "una zona infantil con unos castillos hinchables, unos cars de pedales, una zona de animación infantil", y para los adultos "también tendremos degustación de cervezas artesanales y cavas extremeños. Habrá una barra donde podrá tomarse la gente algo". Además, se garantizará que todos los farolillos sean "100% biodegradables, con los certificados europeos", y se espera superar los "3.000 farolillos" adquiridos para el evento.

La asociación Alcazaba está formada por unas "25 familias", que representan alrededor de "100 personas" sumando todos los miembros, y se encargan de coordinar toda la logística. Sobre la asistencia del año pasado, Gallego comenta que "cuando hicimos el final de la actividad, pensamos que por allí pasó más de 2.500 personas", aunque reconoce que "podría haber 5.000" contando a quienes participaron sin inscripción oficial.

Para este año, esperan una participación similar. "Hemos vuelto a adquirir 3.000 farolillos y entonces esperamos que sea aproximadamente como el año pasado", dijo, y añadió que "tenemos como 300 o 400 que nos sobró del año pasado, con lo cual podemos llegar a un poquito más".

Música en directo

El evento contará con música en directo, incluyendo "un pianista como otros años", y todas las actividades estarán pensadas para disfrutar en familia. Además, Gallego subrayó la importancia de la sincronización en el lanzamiento de los farolillos: "Para que eso sea más espectacular hay que lanzarlos todos más o menos a la vez. Porque si no, vamos lanzando y no queda tan espectacular como lanzar esos 3.000 a la vez. Es lo bonito".

Finalmente, insistió en la necesidad de inscribirse: "Una persona que se inscribe tiene su seguro de responsabilidad y la asociación responde de cualquier daño. Y es importante que los farolillos sean 100% biodegradables. Son un poquito más caros que los demás, pero hay que concienciarnos que aunque se queden por ahí, no nos contaminen. Eso es lo importante".

La Noche de los Deseos 2025 promete ser una experiencia única, llena de luces, música y la ilusión de miles de participantes que, un año más, podrán lanzar sus deseos al cielo desde el parque del río, entre el puente de Palmas y el puente de la Universidad, en Badajoz.

Todo está organizado, solo resta que el Ayuntamiento de Badajoz conceda el permiso que desde la asociación no dudan en que lo tendrán como ha ocurrido en el resto de ediciones pasadas.