Alcazaba vuelve a votar fuera y los vecinos protestan: «Aquí tenemos un colegio donde se podría hacer perfectamente»

En la pedanía pacense de Alcazaba, la jornada electoral se vive este domingo con malestar entre parte del vecindario. Por segunda vez, sus residentes no pueden votar en su propio pueblo y se ven obligados a desplazarse hasta Novelda para ejercer su derecho al voto, una circunstancia que, aunque prevista por la normativa electoral, está generando dificultades en el día a día de muchos vecinos.

El traslado del colegio electoral para poder votar ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de movilidad en una pedanía con población envejecida y con vecinos que, en muchos casos, dependen de terceros o del transporte habilitado para ejercer su derecho a voto. Aunque se han dispuesto autobuses para facilitar el desplazamiento, los residentes coinciden en que la solución no evita las molestias ni resuelve las dificultades de fondo.

«A mí me parece mal, sobre todo para las personas que no tienen vehículo y tienen que depender del autobús», explica Adelina Jiménez Pérez, vecina de la pedanía. Aunque en su caso ha podido desplazarse gracias a su marido, considera que la medida complica innecesariamente el proceso. «Aquí tenemos un colegio y se podría votar perfectamente», señala, al tiempo que apunta que el uso del transporte habilitado no siempre es claro en cuanto a horarios o frecuencia.

María González Félix con sus amigos después de votar este domingo. / Santi García

La misma preocupación comparte María González Félix, vecina de Alcazaba desde hace 19 años, que este domingo también ha tenido que acudir a Novelda para ejercer su derecho al voto. «Para nosotros bien, porque nos pueden llevar, pero para la gente mayor es un desastre», afirma. Recuerda que durante años se votó en la propia pedanía y lamenta que ahora haya vecinos que directamente hayan optado por no desplazarse. «Hay gente muy mayor que no puede moverse y algunos han decidido no ir a votar», asegura.

Los residentes recuerdan que la normativa electoral fija un mínimo de electores para mantener un colegio electoral propio, una circunstancia que ha motivado el traslado, pero consideran que la medida "no tiene en cuenta la realidad social de la pedanía ni las dificultades de movilidad de parte de su población".

Los vecinos coinciden en que el desplazamiento supone un esfuerzo añadido, especialmente para personas mayores o con problemas de salud, y reclaman que en futuras convocatorias se estudie la posibilidad de recuperar el colegio electoral en Alcazaba. A su juicio, votar fuera, aunque la distancia no sea grande, se convierte en una barrera real para parte del censo y puede acabar influyendo en la participación.