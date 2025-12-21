Cruz Roja moviliza a más de 150 voluntarios en Extremadura para acercar a sus colegios a los votantes con problemas de movilidad

Antonio García lleva unos meses en la residencia Domus VI de Badajoz. Se mueve apoyado en un bastón y su colegio electoral está lejos, en el colegio San José de Calasanz, al otro lado del río. No quería faltar a la cita con las urnas y ha hecho uso del servicio que ofrece Cruz Roja para trasladar a personas con problemas de movilidad, fundalmentalmente mayores, dependientes, enfermos crónicos o con patologías puntuales que dificultan salir de casa, carecen de red de apoyo y no pueden acudir por medios propios a los centros electorales.

Incluso hay mayores que se mueven sin necesidad de ayuda, a los que también acompañan. Al mismo tiempo, desde Cruz Roja ofrecen un servicio de información para aquellos que desconocen dónde les corresponde votar, coordinada con la oficina del censo a través de un teléfono específico y Cruz Roja se lo traslada al votante.

Antonio García es sevillano, pero por motivos profesionales lleva más de 30 años viviendo en Badajoz. No recuerda haberse perdido ninguna cita electoral y hoy no quería romper la norma. "Siempre que he podido votar lo he hecho". "Me considero más extremeño que los extremeños, que necesitan un repaso, para que sean más extremeños y no se queden ente Pinto y Valdemoro", ha sido el llamamiento que ha hecho antes de subir al vehículo de Cruz Roja, una organización que conoce desde dentro porque él mismo ha sido voluntario de teleasistencia durante tres años.

Residentes de Domus VI, salen del centro para subirse en el vehículo de Cruz Roja. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Este hombre de 86 años ha sido uno de los usuarios de este servicio, en el que Cruz Roja implica a más de 150 voluntarios en toda la región, desde ciudades grandes como Badajoz o Cáceres hasta Azabal, en el norte cacereño, un pueblo pequeño del que le han llegado solucitudes.

Víctor Domínguez explica que este dispositivo se pone en marcha durante todos los procesos electorales. Funciona todo el día. Cruz Roja saca a la calle todas sus ambulancias y vehículos de transporte adaptado para atender una demanda continua. El centro de operaciones está integrado en el 112. Llevan dos semanas preparando, recibiendo solicitudes y coordinando, sobre todo con las residencias de mayores, que tienen los horarios más ajustados. Los equipo se coordinan a través de los referentes comarcales que Cruz Roja tiene por toda Extremadura. "Normalmente se suelen priorizar los grupos más grandes en las residencias para hacerlos a primera hora y, durante el día, las peticiones particulares que nos van entrando desde los domicilios".

Voluntarios con corazón Daniel y Felipe son dos de los voluntarios de Cruz Roja que están acompañando a los votantes a sus colegios electorales. Están haciendo esta labor desde las 8.30 horas. Circulan en un vehículo adaptado. Los recogen en las residencias y en sus domicilios, los ayudan a subir, a bajar y los conducen hasta que introducen sus votos en sus respectivas urnas. En algunas residencias, como la de Domus VI, los destinos son diferentes y alejados entre si. Es la primera vez que echan una mano como voluntarios en una jornada electoral. Daniel solo lleva un mes en Cruz Roja. Felipe, más tiempo, pero por trabajo no le dedica todo lo que querría. Hoy podía "y he aprovechado". Ambos están contentos y se sienten muy útiles. "Me encanta ayudar a las personas mayores a que se puedan mover, hablar con ellas", señala Daniel. Felipe insiste: "Sobre todo, ayudar".

En Badajoz el primer centro que han atendido ha sido la residencia de mayores de La Granadilla. Tenían en principio un único usuario programado y finalmente se han trasladado cinco. Aunque el plazo de solicitudes se cerró el viernes, "es cierto que durante toda la jornada se atienden todas las demandas que vamos recibiendo". Normalmente por la mañana las que ya están previstas y, por la tarde, las que han ido llegando a última hora.

Suele ocurrir que los usuarios de residencias no están empadronados en este centro, lo que obliga a realizar trayectos más largos. También atienden los hospitales, donde se dan casos de personas ingresadas de otros pueblos que quieren acudir para ejercer su derecho al voto. Cruz Roja los traslada.

Con petición previa, ya tienen solicitados unos 170 traslados. Esperan que durante el día se sumen más y calculan que sobrepasarán las 200. Curiosamente, influye mucho de qué jornada electoral se trate. "No es lo mismo las elecciones europeas, que tienen una participación menor, que las generales, municipales o autonómicas, que movilizan a más votantes.

Hoy está influyendo el frío, que desanima sobre todo a las personas mayores.

Para este servicio y muchos más, Cruz Roja se apoya en sus voluntarios: personas que ofrecen su tiempo para ayudar a los demás, con la única y gran recompensa de sentirse útiles.