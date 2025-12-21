La Feria Taurina de Olivenza celebra su 35 aniversario con carteles de máximo nivel

La empresa Fusión Internacional por la Tauromaquia ha presentado oficialmente los carteles del 35 aniversario de la Feria Taurina de Olivenza, una de las citas más esperadas del calendario taurino nacional y que, un año más, volverá a situar a la localidad pacense en el epicentro del inicio de la temporada.

El ciclo se desarrollará del 6 al 8 de marzo y estará compuesto por cuatro festejos: una novillada con picadores y tres corridas de toros, con combinaciones que destacan por el equilibrio entre figuras del escalafón, toreros en pleno momento y jóvenes valores llamados a marcar el futuro de la tauromaquia.

La feria se abrirá el viernes 6 de marzo con una novillada con picadores que refleja la firme apuesta de Olivenza por la juventud. Se lidiarán novillos de la ganadería de Talavante para Tomás Bastos, Olga Casado y el extremeño David Gutiérrez, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, que debutará con picadores ante su afición.

El sábado 7 de marzo, también a las cinco de la tarde, llegará uno de los platos fuertes del ciclo con una corrida de toros de El Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega, un cartel de gran atractivo por el momento artístico y la personalidad de los tres espadas.

La jornada del domingo 8 de marzo se dividirá en dos festejos. Por la mañana, a las 11.30 horas, se celebrará una corrida con tres toros de Domingo Hernández y otros tres de La Ventana del Puerto para Borja Jiménez, uno de los grandes triunfadores de las últimas temporadas; el onubense David de Miranda; y el joven Marco Pérez, que continúa consolidando su proyección en plazas de máxima responsabilidad.

El broche de oro llegará el domingo por la tarde, a las cinco, con una corrida de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, que conmemora el 20 aniversario de su alternativa, Emilio de Justo y Roca Rey, en un cartel llamado a ser uno de los grandes acontecimientos del arranque de la temporada.

A la venta la semana que viene

Con estos carteles, la Feria de Olivenza vuelve a confirmar su condición de plaza clave del calendario taurino, siendo la primera en reunir a buena parte de los toreros más destacados de la actualidad. Una feria fiel a su trayectoria, marcada por el equilibrio entre la tradición, las figuras consagradas y el apoyo decidido a los nuevos valores del toreo.

La venta de entradas comenzará el próximo 29 de diciembre, tanto de forma online como telefónica. La venta telefónica se realizará de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, en los teléfonos 689 774 825 y 659 720 888, mientras que la venta online estará disponible en la web www.fitauromaquia.com.

Las taquillas de la plaza de toros abrirán del 26 de febrero al 5 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 11 a 14 y de 16 a 20 horas, y el sábado 28 de febrero, de 11 a 14 horas. Durante los días de feria, del 6 al 8 de marzo, permanecerán abiertas desde las 10 de la mañana hasta el inicio de cada festejo. En Portugal, las entradas podrán adquirirse en la Agencia Arena de Villafranca de Xira.

Habrá precios especiales para jubilados y jóvenes, únicamente en abonos, y se ha habilitado el correo electrónico taquilla@fitauromaquia.com

para información adicional. La venta online y telefónica tendrá un suplemento de 1,5 euros en concepto de gastos de gestión por entrada.