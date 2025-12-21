¿A qué hora abren los colegios electorales en Badajoz para votar en las Elecciones Extremadura 2025?

Con la llegada de las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025, una de las preguntas más habituales entre los votantes: ¿a qué hora abren los colegios electorales y hasta cuándo se puede votar?

En la provincia de Badajoz, como en el resto de Extremadura y del país, los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9.00 de la mañana y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20.00 de la tarde. Durante ese horario, los ciudadanos inscritos en el censo podrán acudir a votar en el colegio electoral que les corresponda.

Sin olvidar el DNI

No es necesario acudir a primera hora, ya que el voto puede emitirse en cualquier momento del día dentro de ese intervalo. Tampoco se exige cita previa. Basta con presentarse en el colegio electoral con el DNI, pasaporte o carné de conducir, siempre que el documento permita identificar al votante.

Desde la administración electoral recuerdan que es importante comprobar con antelación el lugar exacto de votación, ya que en algunas convocatorias pueden producirse cambios de colegio o de mesa respecto a elecciones anteriores. Esta información aparece en la tarjeta censal enviada al domicilio o puede consultarse a través de los canales oficiales.

En caso de llegar al colegio electoral en el último momento, la normativa establece que si el votante se encuentra dentro del recinto antes de las 20.00 horas, podrá ejercer su derecho al voto aunque el cierre se retrase unos minutos mientras se completa el proceso.

La jornada electoral se desarrollará con normalidad durante todo el día en los municipios de la provincia, incluidos Badajoz capital y el resto de localidades. Además, las personas cuya jornada laboral coincida con el horario de votación cuentan con permisos retribuidos para poder acudir a votar sin perjuicio laboral.