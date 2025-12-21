Marina Chamizo, de Apnaba, protagonista del calendario de la Guardia Civil de 2026

El calendario de la Guardia Civil de 2026 busca visibilizar el autismo. Varios chicos de diferentes edades y centros del país protagonizan imágenes acompañados por la benemérita.

Marina Chamizo es la única pacense que participa en este calendario. "Es una experiencia que nunca olvidaré", alega la alumna del centro APNABA.

De toda la región solo participa ella.

Yara Blanco, de la Asociación Adansi.

Caleb Pineda, Nerea Feliz y Martina Serafina López, de Adempa.

Héctor Martín, de Afannes Toledo.

Daniela Sánchez y Gabriel Elvira, de la Asociación APNA.

Marina Chamizo, de la Asociación APNABA.

Rodrigo Guinea, de la Asociación Argadini.

Beatriz Moya y Eugenio González, de la Asociación CEPRI.

Nicolás González, de la Asociación ConcienciaTEA.

Aitor Jiménez, de la Asociación ProTGD.

Sergio Merino y Alonso Maleno, de Asociación Sumatea.

Lucía Fernandez, de DogPoint.

La alumna de APNABA, Marina Chamizo, junto con la Guardia Civil. / Cedida

Un día inolvidable

Viajar a Madrid, conocer a la plantilla de la Guardia Civil, visitar el zoo... un día muy completo. "Contactaron con mi madre por correo, me comentó la idea y yo le dije que sí, que quería formar parte del calendario. Después, nos contactó Autismo España y nos dijo que teníamos que ir a hacer un reportaje de fotos con los guardias civiles de criminalística de Madrid. La presentación fue en Faunia", explica Marina Chamizo.

La Guardia Civil le apasiona desde pequeña, "me tuvieron que rescatar de pequeña en la nieve y desde entonces me encanta".

Además, fue una jornada de aprendizaje. "Disfruté y aprendí cosas nuevas. No conocía mucho criminalística y entonces me contaron qué hacían ellos en su día a día", explica la alumna de APNABA.

Un viaje al que fue acompañada por sus padres y algunos amigos. También pudo disfrutar de los animales de Faunia, como se puede observar en el calendario.

Calendario de la Guardia Civil 2026. / Cedida

Dar visibilidad

Un calendario que busca dar protagonismo a nivel nacional al autismo. Que los chicos que conviven en los diferentes centros del país se vean representados en él.

"Con esto buscamos dar visibilidad para que la gente conozca más sobre el autismo y a la vez también recaudamos dinero para ello", comenta Marina Chamizo.

Una experiencia bonita y que con total seguridad no olvidará. "Al principio me puse nerviosa, pero después, quedó un recuerdo muy bonito", asegura.

La igualdad de oportunidades, cumplir los sueños que tienen o conocer nuevos entornos laborales son algunos de los objetivos que se buscan conseguir con la participación en estos eventos de los chicos con autismo.