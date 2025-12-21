Las monjas de las Descalzas de Badajoz votan y piden a los políticos que "miren por la familia y los pobres"

Las hermanas del monasterio de Nuestra Señora de la Merced de Badajoz, conocidas como las Clarisas Descalzas, han roto este domingo la clausura para acudir a las urnas. Este es uno de los pocos motivos por los que cruzan los muros de su convento de la plaza López de Ayala.

Ningún político las ha visitado durante la campaña electoral, pero tras depositar su papeleta han traslado sus peticiones al próximo presidente o presidenta de Extremadura.

La abadesa, sor María del Carmen Gallardo Talero, ha pedido que defienda "los derechos de la familia y la vida desde la gestación", que "mire por los pobres", para garantizar que todo el mundo tenga acceso a la vivienda, la educación, la sanidad y un empleo digno.

Las hermanas clarisas, a la salida del colegio electoral, este domingo. / S. GARCÍA

También ha solicitado el apoyo de la Administración para el mantenimiento de los edificios de la Iglesia, "que son de toda la comunidad y que tanto nos cuesta mantener", ha dicho.

Las religiosas han acudido a votar al colegio ubicado en la Diputación de Badajoz, lo han hecho poco después de que abriera.

Más madrugadoras aún han sido las monjas del Real Monasterio de Santa Ana. A ellas les corresponde depositar su papeleta en el colegio habilitado en la Concejalía de Recursos Humanos, en la plaza de la Soledad, a solo unos metros de su convento. Cinco minutos después de que abriera han llegado las primeras. Con "mucha prisa" por regresar a sus labores, han ido acercándose de dos en dos y marchándose rápidamente.

Una religiosa del Monasterio de Santa Ana vota en el colegio electoral ubicado en la Concejalía de Recursos Humanos. / S. GARCÍA

Las hermanas, depositando los votos con sus hábitos, vuelven a dejar una de las imágenes más repetidas en los medios de comunicación cada jornada electoral desde que las mujeres votaron por primera vez en 1933 durante la Segunda República