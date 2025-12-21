Quejas vecinales por la colocación anticipada de las vallas de la San Silvestre en Manuel Rojas Torres

Todavía queda una semana para que la San Silvestre pacense vuelva a reunir a miles de corredores en una cita deportiva que cada año se consolida como un éxito en la ciudad. Sin embargo, cuando aún faltan más de siete días para su celebración, el vallado de la carrera ya está instalado en distintos puntos del recorrido, como la avenida Manuel Rojas Torres, una situación que los vecinos denuncian porque ha reducido el aparcamiento con una antelación que consideran «excesiva».

Las vallas fueron colocadas el 18 de diciembre a lo largo de toda la avenida, lo que ha limitado las plazas disponibles en una zona donde, según los residentes, "ya era complicado estacionar con normalidad".

«Entiendo que a unos días, para avisar, pongan las vallas. Pero las pusieron el día 18, yo creo que es un poco exagerado», señala Remedios Costa, vecina de la avenida desde hace más de 20 años. Explica que cada mañana utiliza el coche para recoger a sus nietos y llevarlos al colegio y que, con el vallado ya instalado, le resulta más difícil encontrar aparcamiento cerca de casa, lo que le obliga a «reorganizarse» en una rutina que realiza a diario. «Me voy lejos a aparcar y como somos muchos, pues tardo», señala.

Una molestia que, según aseguran, no es puntual. Marco Antonio Romeo coincide en que la colocación anticipada del vallado ha complicado el día a día de quienes viven en la zona. Señala que «entiende la necesidad de preparar la carrera», pero cuestiona que se haga con tanta antelación en una avenida donde el aparcamiento es limitado. “Hay menos sitio y se nota, sobre todo estos días que hay lluvia”, resume.

Las horas más conflictivas coinciden, según explican, con la llegada a casa tras la jornada laboral, especialmente por la tarde-noche, cuando encontrar un hueco puede llevar tiempo o obligar a dejar el vehículo en calles alejadas. Desde el entorno vecinal insisten en que la queja no va dirigida contra la carrera, que consideran positiva para la ciudad, sino contra la gestión de los tiempos en la colocación del vallado por parte de la Policía Local de Badajoz, al entender que podría haberse realizado más cerca de la fecha del evento para reducir el impacto en el día a día de los residentes.

En la misma línea se expresa Pedro Santos, quien recuerda que el problema del estacionamiento en Manuel Rojas Torres viene de atrás. “No estamos en contra de la San Silvestre, al contrario, es una carrera como otra, pero creemos que el vallado podría haberse colocado más cerca de la fecha para evitar molestias innecesarias”, apunta.

Un problema que viene de atrás

La queja de los vecinos de Manuel Rojas Torres se suma a otras protestas recientes por la falta de aparcamiento en Ronda Norte, donde residentes denunciaron hace apenas unas semanas que la situación se ha agravado en los últimos años. En aquel momento, los vecinos llegaron a plantear la posibilidad de habilitar solares cercanos como aparcamiento provisional para aliviar el problema.

La San Silvestre Pacense se celebrará el 28 de diciembre a las 12.00 horas y espera reunir hasta 3.000 participantes, lo que la convierte en una de las pruebas deportivas más multitudinarias de Extremadura. La salida y la meta estarán situadas en la plaza Alta, y el recorrido discurrirá por el Casco Antiguo, con paso por Circunvalación, Ronda Norte y El Campillo.