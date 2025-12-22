"Queremos celebrarlo con los agraciados": 750.000 euros del 90.693, tercer premio, caen en Talavera la Real (Badajoz)

El número 90.693, agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, ha salido en torno a las 11.15 horas de este 22 de diciembre. Uno de los puntos en los que se ha vendido este número ha sido en la población pacense Talavera la Real.

En concreto, ha sido el punto de venta ubicado en una tienda de chucherías y bebidas en la avenida de Extremadura número 159 B en donde se han sellado los boletos.

Vendidos por terminal

La noticia ha llegado a la lotera, Pepi Rey Pantoja, a través de su marido que justo había salido a hacer unas compras cuando lo han cantado. "Me ha llamado y me ha dicho que habíamos vendido el tercer premio", decía Pepi Rey instantes después de recibir la noticia.

Pepi Rey Pantoja a la puerta de su establecimiento ubicado en la avenida de Extremadura de Talavera la Real (Badajoz). / La Crónica

Inicialmente, no sabían cuántos décimos habían emitido, ya que había sido a través de terminal. "Hasta que no nos lo comuniquen desde la delegación de Loterías no sabremos cuántos hemos vendido", aseveraba. Los primeros instantes los ha vivido con incertidumbre y nerviosismo por saber cuántos eran los boletos vendidos, pero con la alegría de haber repartido mínimo 50.000 euros.

15 décimos vendidos

El personal de esta delegación llegó minutos más tarde con los carteles en los que aparecía 'tercer premio, 90693, vendido aquí'. Ha sido entonces cuando han descubierto que han vendido 15 décimos de ese premio. Todos han sido vendidos por máquina y esto supone que han repartido 750.000 euros gracias a él. Cada uno de esos boletos sellados en este establecimiento están valorados en 50.000 euros.

Por el momento, no saben la identidad de ninguno de los ganadores de este tercer premio: "No han venido ninguno todavía, pero esperamos que se acerquen por aquí", decía Pepi Rey Pantoja.

El revuelo se ha vivido con mucha intensidad en la mañana de este lunes en la céntrica avenida de Extremadura, antigua carretera de Madrid. Han sido muchos los vecinos que se han acercado para celebrarlo con los loteros. Unos loteros que piden algo: "Hacemos un llamamiento para conocer a los agraciados y celebrarlo con ellos", decía la responsable de este establecimiento.

No es la primera vez que Pepi Rey y su marido saben lo que es repartir dinero. "En la Lotería del Niño de este año también dimos un tercer premio", cuenta. Entonces solo fue un décimo, pero en esta ocasión se quitan la espina y reparten 750.000 euros y se preguntan si el próximo 6 de enero superarán esta cantidad.