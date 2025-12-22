Los bomberos actúan tras una deflagración en una obra de Badajoz

Susto por un incendio en Badajoz. Una deflagración registrada a primera hora de la mañana en un edificio en obras de la calle Dolores Rodríguez Sopeña, cerca del Materno Infantil, ha obligado a intervenir a los bomberos.

El incidente se ha producido mientras los operarios de la obra estaban repostando gasolina a un grupo electrógeno, momento en el que se originó una llama que provocó la deflagración. El suceso está considerado un accidente laboral y, por el momento, no han trascendido datos sobre personas heridas.

Los efectivos desplazados al lugar han actuado de forma preventiva para asegurar la zona, ya que el inmueble se encontraba en fase de obras, y evitar riesgos mayores.

La intervención se ha desarrollado sin que se produjeran daños de mayor consideración en el entorno.