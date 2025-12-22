Detenida una pareja por estafar más de 25.000 euros en Badajoz

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han detenido a un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito de estafa y otro de usurpación de estado civil, tras sustraer más de 25.000 euros de la cuenta bancaria de la víctima.

Durante su estancia en un centro hospitalario

Los hechos se conocieron el pasado 4 de diciembre, cuando la víctima presentó la denuncia en la Oficina de Denuncias de Badajoz, relatando que durante su estancia en un centro hospitalario habían desaparecido su DNI y su tarjeta bancaria, y que se habían realizado operaciones económicas no autorizadas en su cuenta.

La investigación fue asumida por el grupo de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, que realizó diversas gestiones, incluyendo la declaración de la víctima, la revisión de imágenes de videovigilancia y contactos con la entidad bancaria. Fue la propia denunciante quien aportó información clave: había dejado su cartera con documentación en el domicilio de su expareja, lo que llevó a los agentes a centrar la investigación en esta persona.

El análisis de los movimientos bancarios reveló que la mayoría de los reintegros se realizaron en cajeros automáticos y mediante transferencias a otra cuenta a nombre de su expareja, alcanzando la cifra de 25.756 euros. Durante las pesquisas, los agentes alertaron a la entidad bancaria de un intento de reintegro de 10.000 euros, en el que una mujer se identificó con el DNI de la víctima. Gracias a esta alerta, agentes de seguridad ciudadana pudieron localizar y detener a ambos implicados el pasado 17 de diciembre.

En el momento de la detención se intervinieron varios teléfonos móviles y un ordenador portátil de alta gama. Los detenidos, un hombre de 41 años con antecedentes previos y una mujer de 48 años, fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente tras la instrucción del atestado.

Este caso subraya la importancia de la colaboración entre víctimas, entidades bancarias y cuerpos policiales para frenar fraudes tecnológicos que afectan a la ciudadanía.