La Diputación de Badajoz dedica el Calendario de la Memoria 2026 a los ayuntamientos, alcaldes y concejales de 1936

Con la intención de recordar lo sucedido y homenajear a aquellos ediles constitucionalistas de 1936 que sufrieron la represión, la Diputación de Badajoz les ha dedicado el Calendario de la Memoria de 2026. La publicación aparece coincidiendo con el noventa aniversario de ese fatídico año en el que el golpe de Estado de las fuerzas reaccionarias y parte del Ejército, provocaron una guerra civil que asoló España, iniciándose el periodo de la violencia más feroz sufrida a partir de entonces durante lustros.

La información que recogen los primeros cuatro meses reconoce el trabajo que los ayuntamientos constitucionales de la II República desarrollaron en materia de promoción cultural y educativa, de impulso de las obras públicas y de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

A la propia Diputación se dedican los meses de mayo y junio, con sus dos versiones: la Diputación como tal, con sede en Badajoz, y la del Consejo Provincial que rigió los municipios en zona fiel a la Constitución de 1931 durante la guerra, instalado en la zona de La Serena.

En julio asume el protagonismo el Ayuntamiento de Badajoz, la población más grande de la provincia entonces al igual que en la actualidad.

A las escasas mujeres que ocuparon cargos concejiles en la provincia de Badajoz durante los años treinta está dedicado agosto, con un homenaje a los representantes municipales que fueron víctimas de la represión y la guerra los meses restantes: asesinados en la hoja de septiembre, exiliados en octubre, encarcelados en noviembre y los “echados al monte” para finalizar el año.

La Diputación de Badajoz quiere poner en valor así lucha, su entrega y su compromiso al frente de los vecinos y vecinas de cada uno de los pueblos de la provincia.

Las personas que quieran la versión impresa del mismo pueden solicitarla a través de la dirección electrónica memoria@dip-badajoz.es, indicando su nombre y dirección postal. Las peticiones se atenderán por orden de llegada, hasta agotar existencias.