Gragera: "Ha sido una gran victoria del PP"

Han tardado los populares en salir esta noche a valorar los resultados de las elecciones autonómics. Y eso que son positivos. Lo son en Badajoz ciudad, donde el PP gobierna con mayoría absoluta y de nuevo los ciudadanos le han dado su respaldo.

Su alcalde se ha mostrado contento y agradecido. Ignacio Gragera defiende que ha sido "una gran victoria del PP" en la que han podido constatar "la confianza que nos han demostrado todos y cada uno de los pueblos de Extremadura durante los quince días de campaña".

Ha querido resaltar el alcalde que el PP en la ciudad de Badajoz haya logrado casi el 47% de los votos de los pacenses que les permiten, en primer lugar, "estar muy agradecidos", no solo a los participantes en la campaña y a los que forman parte del PP, sino a todos los que han intervenido en este proceso electoral. "No somos solo los políticos, son también los ciudadanos que votan y todos los que hacen que esto funcione", como los representantes de la Administración, los miembros de las mesas, los cuerpos de seguridad y los funcionarios públicos que han conseguido que esta cita electoral se haya desarrollado sin incidentes "y con una limpieza envidiable".

En cuanto a los resultados, según Gragera, son una victoria "muy muy amplia" de la que destaca que el PP haya sacado 11 diputados más que la segunda fuerza política con representacion en la Asamblea, el PSOE.

A partir de estos datos, lo que queda, en su opinión, es "trabajar en la gobernabilidad de Extremadura a través de las políticas que hemos puesto encima de la mesa"