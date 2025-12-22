Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Han participado 16 mujeres

Las manualidades solidarias del Proyecto de Mujer y Familia toman protagonismo en Navidad

Las voluntarias de las iglesias de San Fernando y Santa Isabel elaboran productos artesanales que se venden en los rastrillos navideños para apoyar la labor de Cáritas

Las voluntarias han realizado las artesanías.

Claudia Goyeneche

Badajoz

El Proyecto de Mujer y Familia de la parroquia de San Fernando y Santa Isabel desarrolla durante todo el año distintas iniciativas sociales, entre las que destaca un taller de manualidades que en la actualidad reúne a 16 voluntarias, además de otras colaboradoras.

En este espacio, las participantes elaboran de forma artesanal adornos navideños, objetos decorativos y otros productos hechos a mano con un objetivo solidario. El trabajo realizado se destina principalmente a su venta en los rastrillos solidarios que la parroquia organiza cada año, especialmente el rastrillo de Navidad, celebrado en diciembre, y el rastrillo de San Fernando, que tiene lugar en el mes de mayo.

Uno de los mercadillos que se han celebrado.

Los fondos recaudados con la venta de estas manualidades se destinan íntegramente a Cáritas, contribuyendo así a sostener programas de ayuda a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Desde la organización destacan que el taller no solo cumple una función solidaria, sino que también se ha convertido en un espacio de convivencia y participación, en el que las voluntarias comparten tiempo, habilidades y compromiso social, reforzando el tejido comunitario de la parroquia.

