Las manualidades solidarias del Proyecto de Mujer y Familia toman protagonismo en Navidad

El Proyecto de Mujer y Familia de la parroquia de San Fernando y Santa Isabel desarrolla durante todo el año distintas iniciativas sociales, entre las que destaca un taller de manualidades que en la actualidad reúne a 16 voluntarias, además de otras colaboradoras.

En este espacio, las participantes elaboran de forma artesanal adornos navideños, objetos decorativos y otros productos hechos a mano con un objetivo solidario. El trabajo realizado se destina principalmente a su venta en los rastrillos solidarios que la parroquia organiza cada año, especialmente el rastrillo de Navidad, celebrado en diciembre, y el rastrillo de San Fernando, que tiene lugar en el mes de mayo.

Uno de los mercadillos que se han celebrado. / R.G.L

Los fondos recaudados con la venta de estas manualidades se destinan íntegramente a Cáritas, contribuyendo así a sostener programas de ayuda a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Desde la organización destacan que el taller no solo cumple una función solidaria, sino que también se ha convertido en un espacio de convivencia y participación, en el que las voluntarias comparten tiempo, habilidades y compromiso social, reforzando el tejido comunitario de la parroquia.