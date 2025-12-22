"Por un número no hemos repartido 4 millones de euros": La aproximación al Gordo deja 20.000 euros en Badajoz

La Administración de Lotería La Paloma ubicada en la calle Guardia civil de Badajoz ha vendido 10 décimos del número 79.431. Este número se considera aproximación al Gordo de la Lotería de Navidad, es el número anterior al que ha sido agraciado con el gran premio de este sorteo. Cada uno de los boletos tienen un valor de 2.000 €.

"Por un número no hemos repartido 4 millones de euros", asevera José Miguel Guijarro, propietario de este despacho de lotería. Por un número han dejado de entregar el premio Gordo. Aun así, a los portadores de esos boletos también les ha tocado un pellizco. "La aproximación que tiene 2.000 euros al décimo se da al número de antes y al de después", apunta. En concreto, ha vendido "un billete", 10 décimos, puntualiza.

Billetes sueltos

Guijarro cuenta que este tipo de número "son los que vienen sueltos", se refiere a que a su administración solo llegaron esos diez décimos. Cuando llegan pocos boletos este lotero suele "soltarlos" cuanto antes: "Solemos venderlos al principio para que no se queden para atrás sin vender", explica.

Por ello, dice que es complicado conocer la identidad de alguno de esos diez agraciados porque es probable que se vendieran en verano. Para el final de la campaña suelen vender los números de los que cuentan con series completas o varios billetes. Por el momento, no conocen la identidad de los ganadores de estos pedazos del Gordo: "2.000 euros no te cambian nada la vida, pero te ayuda a pasar unas buenas navidades", dice Guijarro.

"No quiero morirme sin dar el Gordo"

Los responsables de los negocios cercanos a esta administración de loterías acudían por el revuelo y preguntaban si habían dado el Gordo y su ilusión se desinflaba cuando descubrían que era solo la aproximación. Este año José Miguel Guijarro ha estado muy cerca de dar el gran premio de este sorteo y asegura que tendrá que seguir soñando con entregarlo: "No quiero morirme sin dar el Gordo", afirma con rotundidad.

Aunque no ha dado nunca este premio, sí ha repartido muchos miles de euros en otras ocasiones: "Hace dos años dimos el segundo premio y hemos dado muchos cuartos premios", dice. Son muchos los colectivos que confían en él para adquirir los décimos que juegan cada año y muchos consiguen algún "pellizquito" de este sorteo: "Le hemos dado a una charcutería, a la asociación de costaleros y capataces San José y todavía recuerdo que en 1997, el año de la riada, dimos otro premio", rememora.

Guijarro lleva en esta céntrica calle "desde el año 80" y presume de ser el comerciante "más antiguo de la calle".

Entre 20.000 y 30.000 décimos en este sorteo

Es una de las administraciones pacenses que más boletos venden en este sorteo especial: "En Navidad puedo vender entre 20.000 y 30.000 décimos", informa. Desde 'La Paloma' venden más de mil números diferentes y eso aumenta la probabilidad de éxito. "Al tener esos números llego a tener un 1% de posibilidades de tener premio", razona.

Esta estadística se reduce mucho al fijarse en el sorteo de la Lotería del Niño: "Solo vendo entre 50 y 80 números diferentes". Pese a ello, la esperanza de este lotero es que en un futuro pueda repartir el primer premio de este sorteo extraordinario y puedan cantar ese "cuatro millones de euros", un son característico del 22 de noviembre.