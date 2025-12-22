Exposición
Pedro Méndez invita a conocer el universo LEGO a través de su mirada
Mostrará su colección este martes en el Hospital Centro Vivo
El Hospital Centro Vivo acoge este martes la exposición ‘Arte en bloques: una mirada a un mundo LEGO’ a cargo de Pedro Méndez. Esta muestra invita a descubrir el universo LEGO a través de la mirada de un coleccionista que ha mantenido viva esta pasión desde la infancia.
Propone un recorrido por construcciones, sets y piezas que evidencian cómo los bloques LEGO pueden trascender el ámbito del juego para convertirse en una forma de expresión artística y cultural, transformándolo con el tiempo en una colección personal que pone en valor la creatividad, la imaginación y el diseño.
La entrada es libre y gratuita. El horario está sujeto a al del espacio (10.00 - 23.59 horas).
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- Los bomberos de Badajoz se manifiestan: 'Estamos en una situación límite
- Mercadillo navideño de la plaza Alta: 'funciona, pero tiene que cuajar
- El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge el rastrillo solidario en el que 'siempre toca'
- La Noche de los Deseos regresa a Badajoz el 27 con 3.000 farolillos biodegradables
- Bamba, de Gambia a Badajoz en busca de su final feliz
- Adiós a las salpicaduras y el traqueteo: la plaza más céntrica de Badajoz y varias calles renuevan el pavimento
- Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero