Pedro Méndez invita a conocer el universo LEGO a través de su mirada

El Hospital Centro Vivo acoge este martes la exposición ‘Arte en bloques: una mirada a un mundo LEGO’ a cargo de Pedro Méndez. Esta muestra invita a descubrir el universo LEGO a través de la mirada de un coleccionista que ha mantenido viva esta pasión desde la infancia.

Propone un recorrido por construcciones, sets y piezas que evidencian cómo los bloques LEGO pueden trascender el ámbito del juego para convertirse en una forma de expresión artística y cultural, transformándolo con el tiempo en una colección personal que pone en valor la creatividad, la imaginación y el diseño.

La entrada es libre y gratuita. El horario está sujeto a al del espacio (10.00 - 23.59 horas).