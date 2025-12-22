El PSOE mantiene sus apoyos en la margen derecha de Badajoz y Vox gana en Cerro Gordo

Si el plano de Badajoz dividido en distritos electorales se pinta de colores según la fuerza más votada en los comicios autonómicos celebrados este pasado domingo, no hay duda de que predomina el azul del PP, que es la fuerza que ha sacado más votos en la mayoría de los colegios, en algunos por goleada, como es el caso de Santa Marina, Las Vaguadas o Pardaleras.

Un ejemplo, el resultado en el en el colegio Nuestra Señora de Bótoa, en Pardaleras, ha sido de 805 votos para el Partido Popular, muy por encima de Vox, con 222, que ha sido la segunda fuerza más votada en los resultados de todo el municipio, por delante del PSOE.

El PP ha obtenido en la capital pacense 32.526 votos, que representan un 46,39%. Son 316 votos más que en las elecciones de mayo de 2023. La segunda fuerza más votada ha sido Vox, con 14.574 votos, el 20,79%, y un incremento de 8,43 puntos. El gran perdedor ha sido el PSOE, que solo ha conseguido el apoyo de 11.647 electores, que son 10.000 menos que en la anterior cita electoral. Podemos IU-AV, por su parte, ha crecido. Ha logrado 7.990 que suman 3.200 más que en 2023.

En el Casco Antiguo donde, curiosamente, Podemos adelanta a Vox y PSOE y se pone en segundo lugar

Sin embargo, no en todos los colegios electorales, el PP ha sido la fuerza más votada. El PSOE mantiene algunos de sus bastiones más fieles en los barrios del norte de las vías del tren. Así, gana en el Gurugú y en Nuestra Señora de Fátima, en Los Colorines. Como dato curioso, en Los Colorines la segunda fuerza más votada, detrás del PSOE, es Vox. También ganan los socialistas en el colegio Puente Real, en Cañada Moreras, no así en Jardines del Guadiana. La del PSOE ha sido la lista más votada en el colegio Leopoldo Pastor Sito y en el de Cerro de Reyes, ambos en la barriada del mismo nombre. El segundo partido más votado no es el PP, sino Vox, que se impone en el Cerro de Reyes nuevo por delante de los socialistas.

Vox en Suerte de Saavedra

La formación de ultraderecha es la fuerza más apoyada en mesas de Cerro Gordo, del centro social de Suerte de Saavedra y en la Ronda del Revellín.

En el resto de colegios predomina la victoria del PP. Gana en la Urbanización Guadiana, en Llera, en Ciudad Jardín, La Granadilla, en La Paz (donde el segundo partido con más apoyos es el PSOE), en María Auxiliadora (delante de Vox), en La Banasta y Las Vaguadas. También en el Casco Antiguo donde, curiosamente, Podemos adelanta a Vox y PSOE y se pone en segundo lugar, por detrás de los populares. Ocurre en el hogar del Pensionista de la calle Benegas, en la Concejalía de Cultura (calle Soto Mancera) y en el colegio San Pedro de Alcántara, entre otros.

En cuanto a la participación, los pacenses se lo han pensado más a la hora de salir de casa que en los comicios de mayo de 2023, que coincidieron con las elecciones municipales. El domingo votaron 70.947 electores, que representan el 59,14 %. Solo seis de cada diez ejercieron este derecho, 4,10 puntos por debajo de 2023, cuando la participación fue del 63,24%.