Show navideño de VacasFlakas y Brocolina en Fundación CB

La sede de la Fundación CB, ubicada en la calle Montesinos número 22, acoge este martes el show infantil de Navidad de VacasFlakas y Brocolina.

Los payasos más divertidos de Badajoz ofrecerán un espectáculo llena de risas, bromas, situaciones hilarantes y mucho más a partir de las 18.00 horas.

Angel Vacas Domínguez y Cristina Oliva Pulido, mayormente conocidos como VacasFlakas y Brocolina, son cofundadores de la Compañía Circo La Rota y la empresa de circo y artes escénicas Espacio la Rota desde 2010. Ambos payasos y artistas han formado parte de numerosos espectáculos, pasacalles y eventos para todo tipo de público.

La entrada es libre y gratuita.