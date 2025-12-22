Actividad infantil
Show navideño de VacasFlakas y Brocolina en Fundación CB
Este martes a partir de las 18.00 horas
La sede de la Fundación CB, ubicada en la calle Montesinos número 22, acoge este martes el show infantil de Navidad de VacasFlakas y Brocolina.
Los payasos más divertidos de Badajoz ofrecerán un espectáculo llena de risas, bromas, situaciones hilarantes y mucho más a partir de las 18.00 horas.
Angel Vacas Domínguez y Cristina Oliva Pulido, mayormente conocidos como VacasFlakas y Brocolina, son cofundadores de la Compañía Circo La Rota y la empresa de circo y artes escénicas Espacio la Rota desde 2010. Ambos payasos y artistas han formado parte de numerosos espectáculos, pasacalles y eventos para todo tipo de público.
La entrada es libre y gratuita.
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- Los bomberos de Badajoz se manifiestan: 'Estamos en una situación límite
- Mercadillo navideño de la plaza Alta: 'funciona, pero tiene que cuajar
- El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge el rastrillo solidario en el que 'siempre toca'
- La Noche de los Deseos regresa a Badajoz el 27 con 3.000 farolillos biodegradables
- Bamba, de Gambia a Badajoz en busca de su final feliz
- Adiós a las salpicaduras y el traqueteo: la plaza más céntrica de Badajoz y varias calles renuevan el pavimento
- Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero