Show navideño de VacasFlakas y Brocolina en Fundación CB

Este martes a partir de las 18.00 horas

La Crónica de Badajoz

La sede de la Fundación CB, ubicada en la calle Montesinos número 22, acoge este martes el show infantil de Navidad de VacasFlakas y Brocolina.

Los payasos más divertidos de Badajoz ofrecerán un espectáculo llena de risas, bromas, situaciones hilarantes y mucho más a partir de las 18.00 horas.

Angel Vacas Domínguez y Cristina Oliva Pulido, mayormente conocidos como VacasFlakas y Brocolina, son cofundadores de la Compañía Circo La Rota y la empresa de circo y artes escénicas Espacio la Rota desde 2010. Ambos payasos y artistas han formado parte de numerosos espectáculos, pasacalles y eventos para todo tipo de público.

La entrada es libre y gratuita.

