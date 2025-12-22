Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025
instagram

Música

Swing Ton Ni Song y Anam Camerata ofrecen un concierto swingfónico en el López de Ayala

Las agrupaciones unirán sus repertorios en este espectáculo navideño

Cartel del concierto swingfónico en el López de Ayala

Cartel del concierto swingfónico en el López de Ayala / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El grupo de jazz Swing Ton Ni Song y la orquesta Anam Camerata ofrecen este martes en el teatro López de Ayala su ‘Concierto Swingfónico especial de Navidad’, un espectáculo a gran formato que eleva su característico estilo swing a una nueva dimensión y combina la energía con la elegancia de una orquesta sinfónica.

El grupo transportará al público a una auténtica postal navideña de los años 30 en Nueva York, donde las luces, el brillo y la calidez del swing llenaban las calles y clubes de la ciudad, con una puesta en escena que combina humor, sofisticación y emoción, haciendo que el público viva la Navidad como si estuviera en una película dorada del Hollywood más musical.

Sobre el escenario más de 30 músicos darán vida a una celebración sonora de gran formato. Los arreglos originales, firmados por el compositor extremeño Enrique Tejado, realzan el diálogo entre el grupo y la orquesta Anam Camerata, dirigida por Miguel Morán.

El espectáculo será a las 21.00 horas y tiene un precio de 16 euros. A las 20.00 ofrecerán un concierto previo en el balcón del teatro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents