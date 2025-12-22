Swing Ton Ni Song y Anam Camerata ofrecen un concierto swingfónico en el López de Ayala

El grupo de jazz Swing Ton Ni Song y la orquesta Anam Camerata ofrecen este martes en el teatro López de Ayala su ‘Concierto Swingfónico especial de Navidad’, un espectáculo a gran formato que eleva su característico estilo swing a una nueva dimensión y combina la energía con la elegancia de una orquesta sinfónica.

El grupo transportará al público a una auténtica postal navideña de los años 30 en Nueva York, donde las luces, el brillo y la calidez del swing llenaban las calles y clubes de la ciudad, con una puesta en escena que combina humor, sofisticación y emoción, haciendo que el público viva la Navidad como si estuviera en una película dorada del Hollywood más musical.

Sobre el escenario más de 30 músicos darán vida a una celebración sonora de gran formato. Los arreglos originales, firmados por el compositor extremeño Enrique Tejado, realzan el diálogo entre el grupo y la orquesta Anam Camerata, dirigida por Miguel Morán.

El espectáculo será a las 21.00 horas y tiene un precio de 16 euros. A las 20.00 ofrecerán un concierto previo en el balcón del teatro.