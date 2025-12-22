El tercer premio de la Lotería Nacional cae en la administración más antigua de Badajoz

La suerte ha sonreído este lunes a Badajoz. Un décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad, dotado con 50.000 euros, ha sido vendido en la Administración de Loterías número 1, situada en la avenida Sinforiano Madroñero.

El número agraciado es el 90.693 y se trata de un décimo vendido por máquina, es decir, por terminal. Así lo ha explicado su administrador, Florencio Prior, que reconoce que la noticia le ha pillado por sorpresa. De hecho, se enteró tras recibir la llamada de los propios medios y tuvo que comprobarlo después en los listados oficiales.

Al tratarse de una venta automática, el administrador no sabe quién ha sido la persona agraciada. El décimo se expidió de forma aleatoria, posiblemente a petición de un número terminado en 3, una de las terminaciones más demandadas, según explica.

"Vamos a sacar el champán"

La Administración número 1 es la más antigua de Badajoz, con más de 150 años de historia, y no es la primera vez que reparte premios importantes. En los últimos años ha dado, entre otros, un premio de 600.000 euros tanto en Lotería Nacional como en otros sorteos.

El administrador, que lleva siete años al frente del negocio junto a su hermana, reconoce que ahora espera la visita del afortunado, aunque no siempre ocurre. «A mí me gustaría que viniera, pero con tanta cámara puede que no quieran aparecer», ha dicho entre risas. Eso sí, el ambiente en la administración ya es de celebración. «Vamos a sacar el champán», ha bromeado, convencido de que la jornada será intensa y que hoy los hermanos «no se van a mover de aquí».