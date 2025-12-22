ELECCIONES AUTONÓMICAS
Vox es la segunda fuerza en Badajoz ciudad, donde el PSOE pierde casi la mitad de los votos
El PP gana en la provincia y suma un escaño
Los socialistas pierden 6 diputados y en algunas de sus mejores plazas: Olivenza, Almendralejo y Don Benito
En Badajoz capital, donde el PP gobierna con mayoría absoluta con Ignacio Gragera en la alcaldía, los populares han revalidado su posición de vencedor indiscutible. La participación ha bajado, como en el resto de la comunidad y se debe tener en cuenta en el recuento. Con todos los votos escrutados, el PP ha obtenido 32.516 votos, que son casi el triple que el PSOE, con 11.647 votos, la mitad (46%) de lo que los socialistas lograron en las elecciones de mayo de 2023, cuando consiguieron la confianza de 21.759 electores. El PSOE ha bajado en 12,86 puntos, mientras que el PP ha subido en 2,77.
Menos que Podemos-IU-AV, coalición a la que han apoyado 7.922 electores, un 11,30% que son 4,99 puntos más que en los anteriores comicios.
Pero en la capital pacense no hay un único vencedor. Sin duda la fuerza de Vox se ha dejado sentir en la ciudad con mayor población de Extremadura. El partido de Santiago Abascal es el segundo más votado en Badajoz, donde ha crecido 8,43 puntos (14.574 votos) respecto a las elecciones de 2023 (9.130), en las que obtuvo tres concejales (se quedó con dos porque Carlos Pérez dejó el partido y pasó al grupo mixto). Una de sus concejalas, María Jesús Salvatierra, va de número 2 en la lista de Vox a la Asamblea de la provincia de Badajoz, por lo que entrará en el Parlamento regional, donde el partido de ultraderecha ha obtenido 6 escaños por esta circunscripción.
Resultados en la circunscripción
A la provincia le corresponden 36 diputados de los 65 de la Asamblea. El PP ha obtenido 16, que es uno más que los que logró en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. El gran perdedor es el PSOE, que se queda en 10, 6 menos. Mientras Vox ocupará 6 asientos, el doble de los que ya tenía por esta circunscripción y Podemos-IU-AV obtiene 4, dos más de los que ya ocupaba.
Con 16 escaños, no es la mejor marca del PP en la provincia, que en los comicios de 2011, con José Antonio Monago como cabeza de lista y candidato a la Junta de Extremadura, obtuvo 17 escaños, los mismos que el PSOE, más otros dos Podemos. En aquella legislatura gobernaron los populares, sin mayoría absoluta. En la siguiente cita electoral, el PSOE recuperó parte de su poder perdido y logró 18 diputados, frente a 15 del PP.
En pueblos socialistas
Los populares han avanzado en municipios de la provincia de tradición socialista arraigada. Es el caso de Olivenza, donde más que victoria del PP ha habido una derrota significativa del PSOE, que gobierna en esta localidad fronteriza, con Manuel José González Andrade como alcalde y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex). En Olivenza el PSOE ha perdido más de 1.300 votantes. Del 46,43% de 2023 ha pasado al 30,47%, casi 16 puntos menos. También los apoyos del PP se han reducido, un 0,04% y Vox ha crecido más de 13 puntos, con 1.039 votos, menos de 700 de diferencia con el PSOE.
En otros municipios gobernados por el PSOE ha ganado el PP. Es el caso de Almendralejo donde la segunda fuerza más votada es Vox, por delante del PSOE. También en Monesterio, de ayuntamiento socialista, ha vencido el PP, que ha crecido más de 8 puntos. Y en San Vicente de Alcántara y en Alburquerque, donde los populares solo tienen un concejal y gobierna el partido independiente Ipal. Otro baluarte socialista, Villanueva del Fresno, cuyo alcalde, Ramón Díaz Farias, es vicepresidente de la diputación (socialista), ha sido conquistado por los populares, como Don Benito, donde fue alcalde el actual delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y donde el PSOE ha perdido más de 3.500 votos. Digno de estudio.
El PP gana en el pueblo de Gallardo
El resultado del PSOE en el pueblo de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, ha sido una debacle. Con el 100 por cien de los votos escrutados, el PP ha obtenido en Villanueva de la Serena el 38,65 por ciento de los votos (5,21 puntos más que en los comicios de mayo de 2023). Por contra, el PSOE ha perdido más de 19 puntos, pues solo ha obtenido el 30,58% de los votos, frente al 50,11% que logró cuando Gallardo fue por última vez su candidato a la alcaldía, a la que accedió con mayoría absoluta.
Ahora su pueblo no lo ha apoyado mayoritariamente. El PP ha obtenido en Villanueva de la Serena 5.117 votos frente a los 4.049 del PSOE. Vox, por su parte, tiene 2.510 votos, el 18,95%, con lo que crece más de 12 puntos. La cuarta fuerza más votada en Villanueva es Podemos-IU-AV, con 1.134 votos que representan el 8,56%, 3,08 puntos más que en 2023.
Cinco legislaturas
En marzo de este año, Gallardo dejó la alcaldía de Villanueva tras casi 21 años y cinco legislaturas. Siguió como concejal, para poder mantenerse en la Diputación de Badajoz, donde ha sido presidente desde 2015 hasta junio, cuando renunció para ocupar un escaño en la Asamblea de Extremadura. Gallardo dejó alcaldía de su pueblo tras ser elegido nuevo secretario general de Extremadura.
Había llegado a la alcaldía de Villanueva de la Serena en 2003 y desde entonces encadenó una mayoría absoluta tras otra en esta localidad en la que gobierna el PSOE desde hace más de dos décadas. Si hoy se hubieran celebrado elecciones municipales, se habría roto esta tendencia.
Las elecciones autonómicas anticipadas han dado un vuelco a esta trayectoria histórica de un bastión socialista, cuyo candidato ha estado cuestionado dentro de su propio partido, tras su procesamiento por presuntas irregularidades en la contratación, por parte de la diputación, del hermano de Pedro Sánchez, David. Un proceso judicial que todavía no se ha resuelto y ha marcado la campaña electoral y, por supuesto, los resultados en su localidad natal.
