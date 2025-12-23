Badajoz reduce del 50% al 15% los residuos impropios en el contenedor amarillo

El reciclaje de envases en Badajoz ha mejorado de forma notable este año. En los diez primeros meses de 2025, los residuos impropios depositados en el contenedor amarillo se han reducido del 50% al 15%, según los datos de las caracterizaciones de residuos realizadas por la Junta de Extremadura, lo que permite que una mayor parte de los envases recogidos pueda reciclarse correctamente.

Este cambio no se refleja tanto en un aumento de las cantidades recogidas como en la calidad del residuo. En términos de volumen, el contenedor amarillo mantiene cifras muy similares a las del año pasado, con alrededor de 1.630 toneladas recogidas hasta octubre, pero ahora la mayor parte de ese material es aprovechable, frente a ejercicios anteriores en los que una parte importante acababa tratándose como basura al estar mal separada.

Este cambio tiene que ver, sobre todo, con la mejora en la separación de los residuos. El concejal de Limpieza, Rubén Galea, explica que hasta hace poco el problema del contenedor amarillo no era la cantidad, sino la mala clasificación: «Siempre, siempre, los datos eran muy malos, con hasta un 50% de residuos impropios», lo que hacía que ese reciclaje «realmente no valiera para nada». Ahora, «tras las campañas informativas desarrolladas junto a la Junta de Extremadura», señala Galea, ese porcentaje se «ha reducido de forma significativa».

El concejal explica que cuando el contenedor amarillo arrastraba hasta un 50% de impropios, esas toneladas acababan tratándose como basura común, lo que no solo anulaba el reciclaje, sino que tampoco evitaba los costes de tratamiento. Ahora, con un volumen similar de envases recogidos, la mayor parte del residuo ya es aprovechable.

El papel, el cartón y el orgánico

En el caso del papel y cartón, los datos se mantienen prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Hasta el mes de octubre se han recogido en Badajoz alrededor de 2.400 toneladas, una cifra que, según el concejal de Limpieza, refleja que el uso del contenedor azul está ya «plenamente asentado en la ciudad tras años de implantación». Se trata de uno de los contenedores con menos problemas de separación y con un comportamiento bastante regular.

El contenedor marrón, destinado a los residuos orgánicos, es el más reciente -hace un año y algo que se estrenó- y aún recoge menos cantidad que otros. Hasta octubre se han contabilizado unas 420 toneladas, pero los datos destacan, según Galea, por la «buena separación que hacen los vecinos». Según el Ayuntamiento, el 98% de lo que se deposita es realmente orgánico, un porcentaje «muy alto» desde su puesta en marcha.

El concejal de Limpieza lo atribuye en parte al sistema de cierre con llave. «Quien se molesta en llevar la llave es porque sabe cómo tiene que reciclar», explica. Aun así, reconoce que su uso necesita «tiempo para asentarse», ya que es el último contenedor que se ha implantado en la ciudad. Para el próximo año, dice Galea, el objetivo es «darle más uso» y seguir explicando a los vecinos cómo separar este tipo de residuos en casa.