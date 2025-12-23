Consulta aquí las líneas de autobús urbano y servicio de Radio Taxi de Badajoz durante la Navidad

La Concejalía de Transporte Público del Ayuntamiento de Badajoz ha informado acerca del transporte urbano en la ciudad -que recomienda durante las fiestas navideñas- y la disponibilidad tanto del autobús urbano como del servicio del taxi.

Desde el servicio de Radio Taxi Badajoz se dispone del 100% de la flota durante todos los fines de semana de diciembre y hasta el 6 de enero, teniendo más vehículos disponibles en las calles para atender la gran demanda del servicio en estos días. Además, ante la alta demanda en las tardes del 24 y 31 de diciembre se recomienda la reserva anterior a las 20:00 tanto de manera telefónica como desde la ya anunciada aplicación gratuita Move by Taxi, disponible en App Store y Google Play.

Por otro lado, el servicio de autobuses urbanos funcionará con su operativa normal durante este periodo, solamente viendo alterado su horario los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2026, siendo los siguientes:

24 de diciembre de 2025 (Todas las líneas):

De 07:00 a 21:00

25 de diciembre de 2025:

Línea 21: de 15:00 a 23:00.

Línea 4: de 15:00 a 23:00.

Línea 5: de 15:00 a 23:00.

Línea 6: de 15:00 a 23:00.

Línea 7: de 14:45 a 22:45.

Línea 9: de 14:45 a 23:00.

Línea 18: de 14:45 a 23:00.

Línea C1: de 15:00 a 23:00.

BusKme: de 15:00 a 23:00.

31 de diciembre de 2025 (todas las líneas):

De 07:00 a 21:00.

Durante esta jornada el acceso a la plaza de España permanecerá cerrado a través de la calle López Prudencio. Se podrá acceder desde calle Zurbarán

1 de enero de 2026:

Línea 21: de 15:00 a 23:00.

Línea 4: de 15:00 a 23:00.

Línea 5: de 15:00 a 23:00.

Línea 6: de 15:00 a 23:00.

Línea 7: de 14:45 a 22:45.

Línea 9: de 14:45 a 23:00.

Línea 18: de 14:45 a 23:00.

Línea C1: de 15:00 a 23:00.

BusKme: de 15:00 a 23:00.

Igualmente, se verán alterados recorridos y horarios para el día de la Cabalgata de Reyes y el festivo siguiente.