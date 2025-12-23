Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta aquí las líneas de autobús urbano y servicio de Radio Taxi de Badajoz durante la Navidad

El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público en estas fechas

Un autobús circula por Badajoz esta Navidad.

Un autobús circula por Badajoz esta Navidad. / Cedida

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Concejalía de Transporte Público del Ayuntamiento de Badajoz ha informado acerca del transporte urbano en la ciudad -que recomienda durante las fiestas navideñas- y la disponibilidad tanto del autobús urbano como del servicio del taxi.

Desde el servicio de Radio Taxi Badajoz se dispone del 100% de la flota durante todos los fines de semana de diciembre y hasta el 6 de enero, teniendo más vehículos disponibles en las calles para atender la gran demanda del servicio en estos días. Además, ante la alta demanda en las tardes del 24 y 31 de diciembre se recomienda la reserva anterior a las 20:00 tanto de manera telefónica como desde la ya anunciada aplicación gratuita Move by Taxi, disponible en App Store y Google Play.

Por otro lado, el servicio de autobuses urbanos funcionará con su operativa normal durante este periodo, solamente viendo alterado su horario los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2026, siendo los siguientes:

24 de diciembre de 2025 (Todas las líneas):

De 07:00 a 21:00

25 de diciembre de 2025:

Línea 21: de 15:00 a 23:00.

Línea 4: de 15:00 a 23:00.

Línea 5: de 15:00 a 23:00.

Línea 6: de 15:00 a 23:00.

Línea 7: de 14:45 a 22:45.

Línea 9: de 14:45 a 23:00.

Línea 18: de 14:45 a 23:00.

Línea C1: de 15:00 a 23:00.

BusKme: de 15:00 a 23:00.

31 de diciembre de 2025 (todas las líneas):

De 07:00 a 21:00.

Durante esta jornada el acceso a la plaza de España permanecerá cerrado a través de la calle López Prudencio. Se podrá acceder desde calle Zurbarán

1 de enero de 2026:

Línea 21: de 15:00 a 23:00.

Línea 4: de 15:00 a 23:00.

Línea 5: de 15:00 a 23:00.

Línea 6: de 15:00 a 23:00.

Línea 7: de 14:45 a 22:45.

Línea 9: de 14:45 a 23:00.

Línea 18: de 14:45 a 23:00.

Línea C1: de 15:00 a 23:00.

BusKme: de 15:00 a 23:00.

Igualmente, se verán alterados recorridos y horarios para el día de la Cabalgata de Reyes y el festivo siguiente.

