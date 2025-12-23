Han sido dos los paquetes sospechosos que han llegado al mismo tiempo a la Diputación de Badajoz

Poco a poco se van conociendo datos más concretos sobre lo sucedido este mediodía en la sede de la Diputación de Badajoz, en la calle Obispo, que ha mantenido en vilo a trabajadores del organismo provincial y de toda la calle, además de a los medios de comunicación y a los propios afectados, más directamente a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la diputación, a quien iban dirigidos los dos paquetes.

La diputación acaba de hacer un relato de los hechos. Según explica, el organismo provincial se ha visto obligado a desalojar en torno a las dos menos cuarto del mediodía a los empleados presentes, tras recibir dos paquetes sospechosos con cables en su interior, visibles tras el paso por el escáner de rayos X. Dos paquetes que, tras su inspección posterior, no contenían artefactos explosivos de ningún tipo y todo ha quedado "en una falsa alarma", según ha destacado la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto. Aun así, los Tedax se han llevado los dos paquetes para investigar su procedencia e informar de lo ocurrido.

"Lo importante es que son paquetes que no han revestido mayor peligro", ha manifestado Del Puerto, que ha valorado la "buena gestión" por parte de los vigilantes de seguridad al detectar indicios de sospecha. "Lo importante es que no hay habido ningún daño" y los trabajadores han podido regresar a recoger sus pertenencias.

Uno por cada puerta

Uno de los paquetes ha sido entregado por la entrada de la calle Felipe Checa y el otro por la entrada de la calle Obispo Juan Rivera. Ambos iban dirigidos a Miguel Ángel Gallardo.

Ante la sospecha de los guardias de seguridad situados en cada uno de los accesos, desde la institución se ha puesto en marcha el protocolo de desalojo de las instalaciones establecido para este tipo de situaciones. Y, al mismo tiempo, se ha dado aviso a la Policía Nacional.

En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados. Posteriormente, ha tenido lugar la llegada de agentes Tedax, especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos. También han sido desalojados los vecinos y trabajadores del resto de edificios de las dos calles y se han desplazado los bomberos y una ambulancia.

Tras la inspección y manejo durante dos horas, y ante las dudas apoyadas en la presencia de cableado del interior, los agentes Tedax han podido determinar que finalmente la mercancía que iba dentro eran aparatos electrónicos con cables.

La llegada de estos dos paquetes ha producido un enorme revuelo en la zona, más teniendo en cuenta la cantidad de efectivos policiales que se han desplegado como dispositivo de seguridad.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, se ha desplazado desde Almendralejo y ha atendido en Badajoz a los medios, confirmando la falsa alarma e, indicando, que están a la espera del informe policial.