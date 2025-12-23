La Junta autoriza seis de las siete solicitudes de cotillones en Badajoz, ¿cuál ha sido denegada?

La Junta de Extremadura ha autorizado seis de las siete solicitudes de fiestas de Nochevieja que le han llegado desde Badajoz para celebrar cotillones, mientras que ha denegado la de la Tetería Bossanova, porque el material del establecimiento no reunía condiciones para este tipo de celebraciones.

Las fiestas de Nochevieja autorizadas son las de la Terraza Eos Lounge (para 350 personas), Casino de Badajoz en Las Vaguadas (490), Salones Murano (1.540), el Palacio de Cristal del Hotel Río (995), el Complejo Alcántara (499) y el Gran Casino (490).

Por otro lado, ya es efectiva la ampliación horaria de los locales de ocio nocturno, que es de 2 horas todos los días, salvo las madrugadas del 24 al 25 y del 31 al 1, en las que no existe límite horario.

Así lo explicó ayer el concejal de Cultura, José Antonio Monago, que compareció tras la Junta de Seguridad Local, convocada para abordar los dispositivos de vigilancia durante estos días de Navidad.

Control de botellones

Casablanca incidió en el dispositivo de la Policía Local para evitar los botellones, especialmente hoy día 24 de diciembre, el 31 y el 5 de enero, en zonas donde se reúnen los jóvenes habitualmente, como la plaza de los Alféreces, el Parque Infantil o Las Vaguadas. Los agentes se encargarán de disuadirlos con antelación cuando detecten que empiezan a congregarse. Además, la Policía Local hará controles de alcohol y drogas todos los días de Navidad en distintas zonas.

También habrá un dispositivo especial el próximo domingo por la San Silvestre. Desde las 8 horas de mañana, 25 de diciembre, se retirarán todos los vehículos del recorrido, desde la plaza Alta a Circunvalación, Manuel Rojas, Ricardo Carapeto y Joaquín Rojas Torres, con meta en la plaza Alta.

La Nochevieja Infantil se celebra el 31 desde las 11.00 de la mañana en la plaza de España, que estará cortada al tráfico todo el día y con la fiesta nocturna.

Calles cortadas por la Cabalgata

En la Cabalgata se han previsto cinco vías de evacuación durante el recorrido, que es el habitual. Desde las 15.00 horas del 3 de enero se despejarán de vehículos Carolina Coronado, Carmelo Vera, Embarcadero y Pedro de Alvarado. En la margen izquierda, desde las 8.00 horas del 4 de enero, Santa Marina Enrique Segura, Europa, Alonso de Celada y Bartolomé J. Gallardo.

El 5 de enero quedarán cortadas al tráfico las calles Carmelo Vera y Pedro de Alvarado, donde no se permitirán las entradas y salidas de los garajes. Durante la Cabalgata, el puente de Palmas se cortará a los peatones desde las 17.00 horas, hasta que pase la comitiva.