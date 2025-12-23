Más de cien artistas exponen en el ‘Salón de Otoño’ de Badajoz

El Salón de Otoño de Artistas de Badajoz, coorganizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz y Fundación CB, reúne en esta edición a más de un centenar de creadores de la Eurociudad Badajoz–Elvas–Campo Maior. La muestra, comisariada por Zacarías Calzado Almodóvar y Rodrigo Espada Belmonte, se ubica en el edificio Badajoz Siglo XXI y está abierta al público hasta el próximo 28 de enero.

La exposición celebra la diversidad artística contemporánea a través de pintura, fotografía, escultura, instalación, grabado y nuevas tecnologías. No solo celebra la creación individual, sino también el diálogo que surge cuando tantas voces, técnicas y miradas coinciden en un mismo espacio.

Cada obra es una ventana al universo personal de su autor, y juntas forman un mosaico que refleja la riqueza, pluralidad y vitalidad del arte actual. Este encuentro intergeneracional ofrece un espacio de diálogo y creatividad, donde conviven artistas emergentes y consolidados.

Esta muestra reivindica el arte como lenguaje universal y como punto de unión entre personas, culturas y generaciones. Fundación CB vuelve a apostar por crear espacios que fomenten la participación, la reflexión y el disfrute de la creación artística para generar diálogo, reflexión y comunidad

El objetivo de los organizadores del Salón de Otoño de Badajoz es continuar con esa tradición artística y hacer visible la fuerza del arte como espacio de encuentro, donde conviven artistas que dan sus primeros pasos con otros de larga trayectoria, todos ellos unidos por la voluntad de compartir ideas, emociones y formas de mirar la realidad.

La visita a la muestra está sujeta al horario del edificio. La entrada es libre y gratuita.