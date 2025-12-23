Miguel de Tena trae la Navidad más flamenca al López de Ayala

El cantaor de flamenco Miguel de Tena ofrecerá el próximo 26 de diciembre en el teatro López de Ayala su tradicional concierto ‘Navidad Flamenca’. Le acompañan los músicos: Patrocinio hijo a la guitarra, Juan Antonio Sánchez al piano, Rosa Escobar a la viola, Patricio Cámara ‘Pachi’ en la percusión, Francisco Carmona en la flauta travesera y, Tolo Escavias y Alfonso León, con los coros.

Se trata de un espectáculo de un recital de diferentes villancicos referentes a diciembre y la Navidad y también a los Reyes Magos del cantaor extremeño.

Miguel de Tena es un cantaor con un variado repertorio, con voz dulce y clara no exenta de desgarro, con registros altos y un poderío extraordinario en los cantes libres. Su participación en los concursos flamencos le han proporcionado hasta un total de 35 primeros premios. En 1999 consiguió el Melón de Oro Primer Premio Nacional de Cante Flamenco de Lo Ferro y en 2006 ganó la Lámpara Minera.

El precio de la entrada es de 10 euros en anfiteatro y 12 euros en el patio de butacas.