Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025
instagram

'Monodosis musicales para el corazón'

Músicos Sin Fronteras ofrece un concierto solidario por Navidad en el Hospital Universitario de Badajoz

Contará con la participación de Maritune y Rocío Franco como artistas invitadas

Cartel del concierto solidario de Navidad de Músicos Sin Fronteras en el Hospital Universitario de Badajoz

Cartel del concierto solidario de Navidad de Músicos Sin Fronteras en el Hospital Universitario de Badajoz / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Hospital Universitario de Badajoz se llenará esta tarde de música, emoción y cercanía con la celebración del concierto solidario de Navidad que organiza Músicos Sin Fronteras.

Bajo el nombre 'Monodosis musicales para el corazón', Pedro Monty, al piano, y las artistas invitadas, Maritune y Rocío Franco, ofrecerán una actuación íntima y cercana, especialmente diseñada para pacientes, familiares, personal sanitario y todas las personas que deseen acompañar este encuentro musical.

Esta iniciativa, llevada a cabo en colaboración con CorazonEx Solidarios, con el deseo de convertir el espacio hospitalario en un lugar de encuentro y humanidad compartida, especialmente en unas fechas tan simbólicas como la Navidad, "en las que la música puede convertirse en un verdadero abrazo".

Tendrá lugar a las 18.00 horas en la entrada principal del hospital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents