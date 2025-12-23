'Monodosis musicales para el corazón'
Músicos Sin Fronteras ofrece un concierto solidario por Navidad en el Hospital Universitario de Badajoz
Contará con la participación de Maritune y Rocío Franco como artistas invitadas
El Hospital Universitario de Badajoz se llenará esta tarde de música, emoción y cercanía con la celebración del concierto solidario de Navidad que organiza Músicos Sin Fronteras.
Bajo el nombre 'Monodosis musicales para el corazón', Pedro Monty, al piano, y las artistas invitadas, Maritune y Rocío Franco, ofrecerán una actuación íntima y cercana, especialmente diseñada para pacientes, familiares, personal sanitario y todas las personas que deseen acompañar este encuentro musical.
Esta iniciativa, llevada a cabo en colaboración con CorazonEx Solidarios, con el deseo de convertir el espacio hospitalario en un lugar de encuentro y humanidad compartida, especialmente en unas fechas tan simbólicas como la Navidad, "en las que la música puede convertirse en un verdadero abrazo".
Tendrá lugar a las 18.00 horas en la entrada principal del hospital.
