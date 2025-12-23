Suceso
Un paquete sospechoso "con cables visibles": motivo del desalojo de la Diputación de Badajoz
Han sido avisados los trabajadores de todos los edificios de la céntrica calle
"Un paquete sospechoso con los cables visibles". Es lo que ha aparecido en la sede principal de la Diputación de Badajoz y ha obligado a desalojar los edificios de la céntrica calle Obispo Juan de Ribera.
Así lo recoge el comunicado urgente que acaba de hacer público el organismo provincial.
Según esta información, la diputación se ha visto obligada a desalojar en torno a las 14.00 horas a los empleados presentes en el palacio provincial, tras recibir "un paquete sospechoso con cables visibles".
En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional, que han ayudado a desalojar a los empleados y han estado a la espera de los agentes Tedax, que ya han llegado, según ha podido comprobar este diario, que está pendiente de lo que ocurre a pie de calle. Los Tedax están especializados en la neutralización y desactivación de artefactos explosivos. Los agentes han accedido al edificio que fue sede del instituto Bárbara de Braganza, donde hoy está la presidencia de la diputación.
