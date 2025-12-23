La Soledad vuelve esta tarde a su ermita en Badajoz y estos son los horarios

La Virgen de la Soledad Coronada regresa este martes a su ermita tras 45 días. La patrona de Badajoz fue llevada a la iglesia de Santa María la Real (San Agustín) el pasado 9 de noviembre debido a la reparación de la puerta de su templo.

En la tarde de este martes se procederá al traslado de la virgen a su ermita y se realizará con un despliegue a la altura. "Hoy portaremos sus andas acompañadas por las principales autoridades civiles, religiosas y militares", aseguran desde la hermandad.

Los detalles del traslado

A las 18.30 horas dará comienzo el traslado desde San Agustín y aunque hay escasos metros de distancia entre ambos templos se ha preparado un acompañamiento especial para arropar a la patrona de la ciudad. Además de las autoridades citadas, en el cortejo también participará la banda del Resucitado de Badajoz que pondrá sones cofrades a este acto solemne. La imagen de la virgen será portada en andas por los propios hermanos.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, también estará presente en este momento e intervendrá activamente al bendecir la puerta de la ermita y procederá a su apertura.

Asimismo, desde la hermandad señalan que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, procederá a "inaugurar la nueva iluminación ornamental exterior" de la ermita, ya que había zonas como la del campanario que se encontraban bastante escasas de luz. Esto ha sido provocado porque el sistema de iluminación "con el paso del tiempo ha ido quedando obsoleta y, en algunos casos, inservible". El hermano mayor de la cofradía, Francisco Javier Gutiérrez, asevera que la nueva manera de iluminar el exterior de la ermita viene a destacar su esplendor al ser un edificio que "se puede ver desde casi todos los puntos de la ciudad".

Reparación del portón

Además, el hermano mayor se muestra muy feliz al saber que la patrona "vuelve a casa después de la restauración de la puerta, el arreglo al que se ha sometido un arreglo profundo la puerta de la ermita". Gutiérrez indica que durante su estancia en la iglesia de San Agustín la patrona ha recibido el cariño y culto de todos los fieles durante los trabajos de restauración del acceso de su ermita. El portón de entrada contaba con unos desperfectos "tremendos" que ocasionaban que en ocasiones "hacían imposible abrirla". Por ello, se determinó restaurarla. Estas labores las han desarrollado la empresa Portón y Postigo. El mal estado de este acceso impedía la entrada de personas con movilidad reducida y ponía en serio riesgo a los fieles ante una situación de emergencia.

La empresa indicada ha hecho "un profundo arreglo" para devolverle el buen estado a este portón. Un portón que el hermano mayor define como de "mucha categoría con una madera de una calidad tremenda" al igual que el resto de materiales que la componen. Esa calidad se ha resaltado después de la restauración, según indica Gutiérrez.

Desde la hermandad invitan a participar a toda la ciudadanía e indican que aquellos que quieran portar las andas deben estar a las 18.00 en el atrio de la iglesia de San Agustín para que el capataz, Juan Carlos García, ofrezca información sobre el sitio.