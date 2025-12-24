La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal

La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado, día 27, una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal, la primera construcción levantada en la fortificación moderna de a la ciudad, iniciada en 1641 y que marcó un hito en el desarrollo del sistema defensivo de la capital pacense.

Sus características constructivas impidieron que en las diferentes contiendas militares fuera conquistada, ha explicado Amigos de Badajoz en una nota de prensa en la que ha detallado que la visita correrá a cargo de Josefina Becerra y Antonio Reveriego, profesores de historia y voluntarios de la asociación.

Ambos explicarán la evolución constructiva del fuerte desde su origen y los principales elementos que forman parte de este importante monumento declarado Bien de Interés Cultural y desde donde se divisan algunas de las mejores vistas de la ciudad. La visita presenta dos pases, a las 11.00 y 11.30 horas, y el punto de encuentro es la puerta del fuerte, con entrada libre y gratuita.