Inés María Martín, ganadora del IV premio 'Enfermera Raquel Nieto': «La enfermería es curar, cuidar y también acompañar. Es la profesión más bonita del mundo»

«Se trata de un reconocimiento al esfuerzo y la constancia. No solo míos, también de mis padres para que yo haya podido conseguir mi sueño». Esas fueron las palabras de Inés María Martín Martínez tras ser reconocida con el premio ‘Enfermera Raquel Nieto’ en su cuarta edición. La estudiante de enfermería recibió ayer su diploma acreditativo de manos del marido (Juan Sánchez Durán) y los hijos de la profesional sanitaria que falleció a causa de un cáncer de mama.

El vestíbulo del edificio de rectorado de la Universidad de Extremadura (UEx) en Badajoz albergó la ceremonia de entrega de este galardón con la presencia de la Consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada; el rector de la universidad, Pedro M. Fernández Salguero; la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Berta Caro Puértolas y la familia de la enfermera Raquel Nieto, entre otras autoridades.

Cuatro años de esfuerzo

Inés María Martín se graduó este año en Enfermería. Resume sus años como estudiante de una forma muy peculiar: «Ahora que se acercan las fiestas no paro de recordar mis últimas cuatro navidades. Bajaba solamente para las cenas de Nochebuena y Fin de año y después de cenar, otra vez para la habitación a estudiar. Han sido unos años de muchos llantos, pero también de muchas alegrías y momentos bonitos».

Tras graduarse y superar sus estudios, dejó de leer los e-mails que le enviaban desde la facultad. Por lo que tuvo que ser la propia universidad quién la llamara telefónicamente para explicarle que se encontraba entre las cinco candidatas a este galardón, que además del diploma otorga un cheque de 1.500 euros a su ganador.

Inés María Martín posa con su diploma acreditativo de ser la ganadora del IV Premio 'Enfermera Raquel Nieto' / Diego Rubio Paredes

El comité seleccionador valora tanto el expediente académico como la situación socioeconómica de la familia. «Hacen un baremo de cada uno de los criterios y los puntúan sobre 10. La suma de mis puntuaciones fue la mayor de las cinco, obteniendo un 13,76 de 20», explica la premiada, que relaciona el segundo criterio con la ayuda que sus padres y las becas universitarias le prestan: «Si no fuera por el esfuerzo de mi familia yo no estaría aquí recibiendo este premio. Es un logro de todos. Me han permitido conseguir aquello por lo que tanto he soñado», señaló Martín.

Y ahora, poco después de graduarse, su sueño se ha hecho realidad. Inés María Martín se encuentra trabajando en el Hospital de Rehabilitación Neurológica de Casa Verde, en la que para ella «es la profesión más bonita del mundo». «La enfermería no solo es curar, también es cuidar, aliviar, sentir y acompañar a las personas en sus idas y venidas y en sus buenos y en sus malos momentos. No existe nada más bonito que eso», subrayó la galardonada.

No solo premia las notas

Este reconocimiento es sufragado por Juan Durán Muñoz y sus hijos. La creación de éste no solo surge para premiar los expedientes de los estudiantes, sino su excelencia académica. «La excelencia académica no es solo tener una buena media, es mostrar esos valores, entrega y compañerismo que mi esposa demostraba todos los días de su vida», señaló Juan Durán.

Sus hijos, Juan Ignacio Durán Nieto y Víctor Manuel Durán Nieto, también han dedicado unas palabras a la premiada y al recuerdo de su madre: «Es un día que esperamos durante todo el año. Para nosotros es una fecha especial porque rememoramos a nuestra madre que fue una gran persona y profesional, al igual que lo es y será Inés María Martín».

Legado de Raquel Nieto

También dedicó unas palabras a los asistentes la Consejera en funciones de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, quien visiblemente emocionada recordó la figura de Raquel Nieto, con quien compartió promoción en la Facultad de Enfermería. La consejera rememoraba a Raquel Nieto como una compañera excepcional: «Raquel era una persona inquieta y apasionada por ayudar a los demás. Una compañera de la que estamos tremendamente orgullosos y seguro que ella está orgullosa de que este premio pueda otorgarse cada año», comentó.

Inés María Martín definió a Raquel Nieto como un «ejemplo a seguir». Recibir un premio con su nombre la llena de emoción y orgullo. «Me ha gustado muchísimo enterarme de la historia completa de Raquel, que aunque ya había investigado un poco, al hablar con su familia, que son encantadores, me he dado cuenta de la gran mujer y profesional que fue. Con ello el premio cobra más sentido todavía», explicó la galardonada.

Cerró el acto el rector Pedro María Fernández Salguero, que remarcó la importancia del mecenazgo de los familiares de la profesional de enfermería fallecida, no solo por la cuestión económica, sino por el impulso y la fuerza que da a los estudiantes que se crea en ellos.