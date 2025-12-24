La iniciativa Desayunos Solidarios redobla esfuerzos ante aumento de usuarios por el frío en Badajoz

La llegada del frío ha hecho que la iniciativa de Desayunos Solidarios que lleva a cabo la hermandad de la Virgen de La Soledad en Badajoz deba redoblar sus esfuerzos debido al aumento del número de beneficiarios, todo ello dentro de un escenario de recursos "limitados".

El integrante de esta iniciativa solidaria Francisco Lázaro ha expresado que de las 45 personas diarias que son atendidas por ejemplo en verano se ha pasado ahora a 60.

Este aumento consigue afrontarse "gracias al interés y cariño" de la ciudadanía y de distintas empresas que donan artículos como bollería y leche para ayudar a esta iniciativa solidaria, así como al Banco de Alimentos, que también surte de productos a este proyecto.

Por su parte, las aportaciones económicas provienen de los integrantes de la hermandad o a través de donaciones voluntarias.

Las posibilidades tanto económicas como materiales son, sin embargo, "escasas", ha reconocido, de ahí el importante esfuerzo que se realiza para llevar a cabo esta labor social, dentro "de una de las misiones más importantes de la hermandad: ser solidaria y ayudar al prójimo que lo necesite".

"Hay carencia de todo, pero la iniciativa se va defendiendo como puede, -ha incidido- lo que más hace falta es café, cacao, leche y bollería".

En este sentido, la carencia de productos como la leche, de la que también alertan otras iniciativas sociales como el Banco de Alimentos, es actualmente uno de las mayores problemáticas.

Acuden personas nuevas

El integrante de Desayunos Solidarios ha explicado que el frío conlleva que "cada vez vengan personas nuevas" para recibir este servicio ubicado en el centro de Badajoz, al objeto "de poder tomarse un café caliente".

La "gran mayoría" de los usuarios son pacenses y muchos de ellos viven en la barriada, aunque también acuden ciudadanos procedentes de otros territorios o países que "deciden quedarse o estar un tiempo en Badajoz por múltiples circunstancias". En todos los casos, los beneficiarios coinciden en que son personas sin recursos, en muchas ocasiones sin hogar.

Otras entidades refuerzan igualmente sus servicios en la ciudad de cara a la ola de frío, como es el caso de Cruz Roja, quien inició su campaña específica a finales de noviembre dirigida a toda la población en general, pero con especial atención a colectivos como los mayores o las personas sin hogar.

Como se ha explicado desde la entidad, en el caso de las personas sin techo se realiza entrega de ropa y material de abrigo o se efectúan sesiones individualizadas sobre los efectos del frío, entre otras actuaciones.