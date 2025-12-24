Madleman, historia y toques de humor: así es el belén que recrea el Casco Antiguo de Badajoz

Más de diez metros cuadrados, más de cincuenta figuras, seis de ellas en movimiento y una recreación minuciosa de los rincones más emblemáticos del casco antiguo de Badajoz. Así es el belén artesanal que, por tercer año consecutivo, expone Rafa Parra en la Asociación de Vecinos de Santa Marina, una obra única hecha completamente a mano que vuelve a sorprender a pequeños y mayores.

Parra es alumno de la Escuela de Bellas Artes de Badajoz y funcionario en la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, pero desde hace años dedica parte de su tiempo libre a una afición paralela: la creación de belenes artesanales. “Es algo que empiezo a madurar durante el verano, aunque el montaje final lo hago apenas una semana antes de exponer”, explica.

El resultado es un belén muy personal, con un marcado carácter artístico y narrativo, que este año da un salto cualitativo al incluir casi todos los rincones históricos del Casco Antiguo de la ciudad.

Nuevos escenarios de Badajoz

Entre las novedades de esta edición destacan la torre de Espantaperros, las Casas Coloradas de la Plaza Alta, la Puerta de Palmas, el Puente Viejo, el Hornabeque o la ermita de los Pajaritos, todos ellos reproducidos con materiales como poliexpán, cartulina y cartón, trabajados artesanalmente.

Rafa Parra junto al belén artesanal compuesto por más de 50 muñecos Madelman. / Santi García

A estos espacios se suman ya clásicos del belén como el puesto de herrería, un molino de aceite en movimiento y una llamativa legión romana, confeccionada al detalle. Las figuras son muñecos Madelman, articulados y pertenecientes en muchos casos a la infancia del autor, que ha ido coleccionándolos con los años. Todos los vestuarios están cosidos a mano por él mismo, incluida la indumentaria romana.

“El belén tiene un toque de humor, pero siempre desde el respeto”, señala el creador, que incluso ha incluido guiños a la Feria de San Juan, con una recreación de la churrería-chocolatería de los hermanos Pernía, y detalles tan nostálgicos como las barcas del Guadiana de los años setenta.

Las Casas Coloradas, Espantaperros, la plaza Alta... todo está en este Belén de Badajoz / S. García

Una tradición que crece cada año

El belén puede visitarse en el vestíbulo de entrada a la cafetería de la Asociación de Vecinos de Santa Marina, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto los sábados, que abre solo en horario de mañana. Permanecerá expuesto hasta después de Reyes. En años anteriores, Parra mostró su obra en la residencia de mayores de La Granadilla.

La acogida vuelve a ser excelente. “A la gente le encanta, sobre todo a los niños, pero también a los mayores de la asociación”, comenta. Cada año el belén crece y el autor ya piensa en el siguiente. “Mi familia me dice que no he terminado este y ya estoy pensando en el próximo. Quizás el año que viene lo amplíe en altura”.

Una de las escenas del belén artesanal que Rafa Parra expone en Santa Marina. / Santi García

Aunque "va por libre" y de momento no pertenece a ninguna asociación belenista, Parra no descarta probar cosas nuevas. “Los dioramas del Museo de la Ciudad Luis de Morales me están tentando”, admite. Mientras tanto, su belén sigue creciendo, consolidándose como uno de los reclamos navideños más singulares de Badajoz.