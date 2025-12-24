Los Primos DJ organizan una gymkana en Badajoz en el día de Nochebuena

El 24 de diciembre es un día alegre y divertido en Badajoz. Los pacenses salen a mediodía a celebrar la 'Tardebuena' y la fiesta se vive en todos los rincones del centro de la ciudad. Pero este año, no es el único aliciente para acercarse al corazón de la ciudad.

Los Primos DJ, conocidísimos productores musicales a nivel nacional, han organizado una fiesta que se celebrará este viernes en Badajoz. Y para el día de hoy, han decidido crear una gymkana en la que el premio son seis entradas dobles.

Los Primos escondiendo una de las entradas por el centro. / Instagram

Anoche lo explicaron en las redes sociales: durante la mañana de hoy estarán dejando las entradas físicas escondidas en diferentes puntos del centro. Quien las encuentre, se las queda.

La búsqueda acaba de empezar. En su cuenta de Instagram se puede ver dónde están escondiéndolas, despertando los comentarios de los seguidores.

Para aquellos que no consigan hacerse con ellas, la fiesta se celebrará en La Santa a las 23.00 horas de este viernes, 26 de diciembre. Las entradas ya están a la venta a un precio de diez euros anticipadas y doce en taquilla.