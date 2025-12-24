Sillas pequeñas y grandes historias en la Biblioteca Santa Ana

Carlos Tristancho dice que, cuando era niño, miraba a los adultos y no los entendía. “Tenían coche, podían viajar, tenían dinero para comprar lo que quisieran… y, sin embargo, no hablaban más que de problemas y enfermedades”. Aquel pensamiento infantil le llevó a hacerse una promesa: no olvidar nunca cómo piensa un niño.

Compartir relatos, experiencias y vivir una jornada de diálogo. Este ha sido el objetivo del primer encuentro intergeneracional celebrado este martes en la Biblioteca Santa Ana de Badajoz, donde se han reunido a niños y personas mayores en torno a la palabra y la memoria.

La actividad, organizada por la Red de Bibliotecas Municipales, se ha desarrollado entre las 11.00 y las 13.00 horas y ha contado con la participación de un grupo de niños y niñas de entre 6 y 12 años. Sentados en pequeñas sillas, han escuchado y conversado con tres invitados: el propio Carlos Tristancho, la actriz Gloria Burgos y el poeta Plácido Ramírez, en un formato cercano y participativo

Desde el primer momento, las preguntas de los niños marcaron el ritmo de la jornada. Preguntaron por libros, teatro, cine, animales favoritos o por colores. Sus inquietudes. Intervinieron sin timidez y recibieron respuestas que, lejos de simplificarse, se adaptaban a su curiosidad.

La propuesta ha sido concebida como un encuentro abierto, donde la palabra es la herramienta principal. “Queríamos que los niños escucharan, pero también que intervinieran, que preguntaran, que se sintieran parte”, explicó Laura Trenado, coordinadora de la Red de Bibliotecas Municipales. “Y, al mismo tiempo, dar espacio a personas mayores con mucho que contar”.

La idea partió de Daniel Casado,gestor cultural, que vio en estas fechas una oportunidad clara. “Los niños están de vacaciones y la biblioteca puede ser un lugar para hacer algo distinto. No solo venir a leer, sino a encontrarse”, señaló. Es la primera vez que se realiza una actividad de este tipo, aunque desde la organización no descartan repetirla con nuevos participantes.

Durante la mañana hubo momentos muy diversos. Se leyeron poemas, se explicaron conceptos nuevos y se contaron historias sobre la marcha. Plácido explicó que las palabras no solo tienen significado, sino también “alma”, y defendió la importancia de cuidarlas. Gloria contó relatos de ficción y Carlos contó anécdotas y habló de grandes películas en las que participó.

Encuentro intergeneracional en la biblioteca Santa Ana. / Diego Rubio Paredes

La curiosidad de los pequeños

Los niños no se limitaron a escuchar. Compartieron también sus propias experiencias, hablaron de sus colegios, de las actividades que hacen y de los libros que leen.

Carlos Tristancho, además de recordar su trayectoria como actor de cine y teatro, volvió en varios momentos a esa idea inicial que había marcado el arranque de la actividad. “Un niño tiene mucho que enseñarte”, señaló. “Aprender para ellos es algo natural, casi un juego. Somos los adultos los que muchas veces lo convertimos en una obligación”.

Durante dos horas, la biblioteca se convirtió en un espacio de intercambio. Los mayores compartieron recuerdos y vivencias; los niños aportaban curiosidad, preguntas directas y una mirada limpia. “De los niños aprendemos continuamente”, subrayó Trenado. “Y de las personas mayores, en estos tiempos, hace falta escuchar”.

Al final, entre despedidas y comentarios cruzados, quedó la sensación de haber participado en algo sencillo, pero poco habitual. Un encuentro donde la palabra sirvió para acercar generaciones y donde, por un rato, pensar como un niño no fue una excepción, sino el punto de partida.