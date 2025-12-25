El alcalde de Badajoz denuncia que no habrá más fondos del Estado para los ayuntamientos

El alcalde de Badajoz, el popular Ignacio Gragera, ha denunciado este jueves a través de sus redes que el Gobierno central realizó un anuncio de una subida del 8,7 por ciento para las entidades locales que no aparece en el último real decreto ley publicado.

Según Gragera, el «modus operandi» ha sido el siguiente: «El Gobierno anuncia una subida de la financiación local. Este año del 8,7 por ciento. El Gobierno marca esa senda para incluirla en presupuestos locales. El Gobierno acaba de publicar un RDL en el que no hay subida», ha expresado el alcalde, a modo de queja por lo que considera un incumplimiento. «Nunca te fíes de este Gobierno. Nunca, nunca», concluye.

Según las previsiones oficiales del Ministerio de Hacienda, las entidades locales iban a recibir 29.246 millones de euros en entregas a cuenta —un 8,7 % más que en 2025— y, sumando la liquidación de 2024, la financiación local alcanzará los 30.216 millones, un 4,6 % más que el año anterior, unas cifras de las que se hizo eco el grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, para dar cuenta de lo que supone la aportación del Estado a las arcas municipales.