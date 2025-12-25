Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»

La Cabalgata de Reyes de Badajoz está a la vuelta de la esquina y sus majestades de Oriente ya han elegido a sus ayudantes durante la noche mágica del 5 de enero. Por su solidaridad, tradición y apuesta por la ciudad, Melchor, Gaspar y Baltasar serán acompañados por Pedro Martínez, Jesús Ortega y Jorge Mendoza, en ese orden.

Pedro Martínez, gerente de La Mar, colabora cada año con clubes de la ciudad, centros sociales, asociaciones o causas benéficas. Y precisamente, esa es la razón por la que cree que ha sido escogido. Se encontraba atendiendo en el mostrador cuando se lo propusieron: «Según me han transmitido, han pensado en mí por el compromiso que hemos adquirido con la ciudad tanto a nivel social, deportivo, cultural y las ayudas que realizamos. Imagino que es un reconocimiento a estas aportaciones que hacemos a la ciudad de Badajoz».

Se trata de la primera vez que Martínez prestará sus servicios a la Cabalgata de Reyes. Para el gerente es una proposición innegable. «A sus majestades no se le puede decir que no. Muy pocas personas podrían negarse a esta oportunidad. Y yo, por suerte, no soy una de ellas». Martínez aún recuerda la sensación que tuvo al recibir la propuesta. «Se me aflojaron las piernas al recibir la llamada. Y no solo eso, cuando me hicieron la propuesta, incluso se me saltaron las lágrimas». Esa emoción, explica Martínez, se debe a la felicidad que le transmite poder ver la ilusión y sonrisas de tantos niños y familias pacenses. «Van a disfrutar con nosotros, pero nosotros disfrutaremos aún más de ellos. Voy a transmitir todo lo que pueda, colmarlos de felicidad y de ilusión y proponerles mucha salud y mucho cariño. Me encargaré personalmente de que el Rey Mago cumpla con ello», señala el gerente.

Jesús Ortega será quien acompañe al Rey Gaspar. Con más de 20 años de experiencia como bailaor, coreógrafo y docente, ha dedicado su vida al arte y la cultura del flamenco en Badajoz, con gran proyección internacional. Y ahora, por primera vez, utilizará su arte «para repartir ilusión».

Él se encontraba en Japón «de misión comercial» llevando más allá de las fronteras los jaleos extremeños. Su majestad Gaspar se puso en contacto con él y Ortega aceptó rápidamente. «Es una oportunidad única e ilusionante. Poder repartir ilusión y ver a los niños con esas caritas de felicidad no tiene precio».

Con la participación de Ortega, será la primera vez que un bailaor de flamenco forme parte de la cabalgata. «Tengo claro que voy a aportar mucho arte. No sería de extrañar que veamos a Gaspar bailando un villancico flamenco». También aportará la alegría, pasión y sentimiento de cercanía que le caracteriza. Se trata de una persona cercana que le encanta pasar tiempo con gente y sobre todo con niños. «Prometo que el Rey Gaspar también será igual de cercano y amable. Vamos a escucharos a todos, atender a todas vuestras peticiones e intentar haceros lo más felices posible».

El bailaor espera que sea «una noche mágica que se convierta en una experiencia inolvidable». Por ello, también mira la oportunidad con respeto. «Ser ayudante o Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad. Es un día muy especial para Badajoz, uno de los que más ilusiones se pueden repartir en una ciudad y eso conlleva una gran responsabilidad. Espero estar a la altura», señala Jesús Ortega.

El Rey Baltasar será ayudado una vez más por Jorge Mendoza, ‘el zapatero’, en una labor que lleva realizando desde hace 30 años. A él los Reyes Magos ya ni siquiera se lo proponen. «Al finalizar la cabalgata del año pasado me dijeron que ya contaban conmigo para siempre. Que me había convertido en un fijo para la plantilla del Rey Baltasar», explica Mendoza. Su primera participación fue en el año 1995 y desde ahí, todos los 5 de enero, Baltasar ha contado con su ayuda para hacer lo que más les gusta: «hacer a la gente disfrutar mientras yo disfruto haciéndolo», subraya.

Treinta años después de su primera cabalgata, Jorge Mendoza confiesa que nunca se cansará de ser el ayudante de su majestad: «Yo todos los años lo disfruto como si fuera la primera vez. Tengo la misma o incluso más ilusión que cuando empecé en el 95». Mendoza se muestra muy agradecido con la confianza que en él han depositado. No solo los Reyes Magos y el ayuntamiento, también las personas de Badajoz, las pedanías y los pueblos de alrededor. «Me llena de orgullo que piensen en mí. Voy por la calle y todo el mundo me pregunta que si volveré a participar en la próxima cabalgata. Estoy muy agradecido y orgulloso. Se ve que he creado una muy buena sensación entre todos aquellos que les gusta disfrutar el día 5 de enero», señala Mendoza.

El trío de ayudantes tiene las ideas claras: «Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para dar a Badajoz la mejor Cabalgata de Reyes posible».