Las calles de Badajoz se vuelven a llenar en la 'Tardebuena' sin "ningún incidente"

Los vecinos de Badajoz volvieron a echarse a la calle para alargar la celebración de la Navidad. Ya se ha convertido en una tradición más. A la cena de Nochebuena y a la comida de Navidad se les suma desde hace años las cañas de la 'Tardebuena'.

Cientos de personas volvieron a festejar en las calles pacenses estas fiestas y los puntos con mayor afluencia volvieron a ser la plaza de los Alféreces y el paseo de San Francisco. Pero no fueron los únicos, los bares y restaurantes de la avenida de Santa Marina tuvieron también un gran movimiento de personas.

Ambiente de la 'Tardebuena' en el paseo de San Francisco de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Cientos de personas

Desde primera hora del mediodía un goteo incesante de personas fueron llenando estas céntricas ubicaciones. Grupos de amigos, compañeros de trabajo o en familia, cualquier compañía era buena para disfrutar del buen ambiente navideño.

Muchos quisieron ponerle más toques de color a esta celebración eligiendo atuendos especiales cargados de guiños a la Navidad. En la plaza de los Alféreces se vieron suéteres que transformaban a la persona en elfos de Papa Noel, americanas con tela roja y estampada con miles de árboles de Navidad o diademas con muchos motivos.

Dos amigos con americanas navideñas disfrutan de la 'Tardebuena' en la plaza de los Alféreces de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Además del ambiente variopinto por la indumentaria también fue variado por la edad. Desde grupos de amigos que superaban la cincuentena hasta aquellos jóvenes de 20 años que comenzaron la celebración de Navidad a mediodía.

Los elfos y renos de la Navidad también estuvieron presentes en la 'Tardebuena' en la plaza de los Alféreces de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Dispositivo especial

La tarde fue avanzando con la consiguiente masificación de los mencionados lugares. En Alféreces, la Policía Local volvió a desplegarse para evitar los conocidos como botellones. Desde hace dos años este cuerpo policial dispone un dispositivo especial para evitarlos en esta céntrica calle.

Desde la Policía Local indican que la del 24 de diciembre fue "una tarde tranquila". Entre sus inquietudes principales era la celebración de botellones y según afirman a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Badajoz "el dispositivo evitó la concentración para el botellón".

Cientos de personas se congregaron en la plaza de los Alféreces de Badajoz para celebrar la 'Tardebuena'. / Diego Rubio Paredes

Tradicionalmente, la plaza de los Alféreces y el Parque Infantil, junto a la comisaría de Policía Nacional, son los lugares en los que mayor atención ponen los efectivos municipales porque es donde se suelen producir más este tipo de acciones ilegales.

Para controlarlo, los agentes de Policía Local se desplegaron en la plaza de los Alféreces con presencia efectiva en los cuatro accesos a la misma para evitar la congregación de personas bebiendo en la vía pública. Para ello, no permitieron el acceso con bebidas en dicha plaza. Controlaron el contenido de las bolsas de aquellas personas que llegaban a este enclave y también que los restaurantes y bares no dispusieran de despacho de bebidas en el exterior.

Desde la Policía Local hacen un balance positivo del día 24 de diciembre del que "no se destaca ningún incidente", salvo el accidente de tráfico que se produjo a las 2.00 en la carretera de Valverde que se saldó con una mujer herida leve en un brazo.