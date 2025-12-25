Detrás de Iberocio: diez días de montaje y más de 170 monitores para la 35 Feria de la Infancia y la Juventud de Badajoz

A contrarreloj y con los últimos detalles afinándose hasta el último momento, los pabellones de Ifeba se transforman estos días en un gran espacio de ocio familiar para acoger una nueva edición de Iberocio, la Feria Ibérica de la Infancia y la Juventud, que se celebrará del 26 al 30 de diciembre. Técnicos, montadores, monitores, empresas colaboradoras y entidades públicas trabajan de manera coordinada para que todo esté listo en una de las citas más multitudinarias de la Navidad extremeña.

Desde la organización, su director, Jesús Reyes, explica que "las últimas cosas que hacemos es la organización de monitores". Una tarea de gran envergadura si se tiene en cuenta que "solamente por parte de Ifeba tenemos a nuestro cargo más de 170 monitores, y luego tenemos monitores de asociaciones y otras empresas que vienen a dar servicio aquí a la feria". Reyes subraya que el montaje está "prácticamente ya al 95 %", con los trabajos de pintura finalizados y las últimas horas centradas en "la rotulación, impresiones y distribución de vinilos".

Jesús Reyes, director de Iberocio. / J. H.

"Una de las ferias más importantes de Ifeba"

La concejala de Ifeba, Elena Salgado, destaca el peso institucional de esta feria dentro del calendario ferial. "Iberocio significa para Ifeba una de las ferias más importantes y más consolidadas, con su 35 edición, que vuelve a consolidarse como uno de los grandes planes y encuentros familiares de la Navidad en Extremadura", señala. Desde el Ayuntamiento de Badajoz, añade que entienden que "invertir en infancia y juventud es invertir en presente y en futuro", por lo que Iberocio se ha consolidado "como una herramienta fundamental para garantizar alternativas de ocio saludable, accesibles y adaptadas a todas las edades".

Salgado recuerda además que "Iberocio transforma los pabellones de la feria de Badajoz y Ifeba en espacios diferenciados para público infantil, juvenil y familiar", a los que se suman áreas exteriores dedicadas a actividades deportivas y de aventura. Entre las novedades de esta edición destaca "la manga zone, con más de 1.200 metros cuadrados dedicados a la cultura japonesa", con torneos de Pokémon, ilustración digital y actuaciones de K-Pop. Además, subraya que "Iberocio también mantiene y refuerza su compromiso con la inclusión con un área sensorial para niños con necesidades especiales", sin olvidar su vertiente solidaria, con la recogida de alimentos en beneficio del Banco de Alimentos de Badajoz.

En este sentido, Reyes señala que el espacio multisensorial es una "actividad muy demandada", que se ha desarrollado "con apoyo de una empresa patrocinadora, Jaralisa, y con Aspace Badajoz y Adapta, que nos han asesorado en el montaje, además de monitores especializados". Y será una de las "más de 120 actividades" que se han programado para esta feria.

Grandes novedades

En el pabellón juvenil, la organización ha querido reforzar su atractivo para adolescentes. "Hemos apostado fuerte por el espacio manga", explica Reyes, "un espacio de 1.200 metros cuadrados en el que vamos a tener demostraciones de ilustración digital, ilustradores, stands de manga, actuaciones de K-Pop y cosplay humano y de mascota". A ello se suma "un gran circuito de slot profesional, con seis carriles, marcadores y toda la tecnología que requiere ese tipo de actividad".

El montaje de Iberocio es una auténtica carrera de fondo. "Nosotros llevamos trabajando en la feria prácticamente un año", reconoce su director, aunque "los meses más intensos son los tres últimos". El montaje real ocupa unos diez días, ya que antes es necesario desmontar eventos anteriores, limpiar los pabellones y comenzar de cero. La feria ocupará el cien por cien del espacio cubierto y, si el tiempo lo permite, "otros 2.000 metros cuadrados en el exterior", donde habrá circuitos de coches de gasolina, bicicletas y un minitren infantil.

Clásicos de Iberocio

Uno de los espacios más llamativos vuelve a ser el del Ministerio de Defensa, presente un año más en el pabellón C. Desde la Brigada Extremadura XI, el brigada Ángel José Moro Martín destaca la buena coordinación. "La disposición que ha tenido el personal de Ifeba ha sido del 100 %, dejándonos los medios y el local cada vez que lo hemos pedido", afirma. En este espacio se podrán ver "vehículos como el Leopard, el Pizarro o el Castor, además de ambulancias, zonas de desminado, material de combate y de vida, y un simulador de vehículos". Todo ello pensado, explica, "más para que los niños se diviertan".

Ángel José Moro Martín, brigada de la Brigada Extremadura XI. / J. H.

Otro de los talleres más esperados es Iberochef, uno de los grandes clásicos de la feria. Su coordinador, Carlos Perera Bueno, reconoce que "es uno de los talleres estrella de Iberocio; los niños están deseando entrar por la puerta para apuntarse". Durante los cinco días se sucederán jornadas de cocina italiana, tradicional extremeña, cocina portuguesa y elaboraciones variadas. "Con los pequeños haremos perrunillas, una elaboración muy típica de Extremadura, y con los mayores migas", explica, destacando que la preparación previa supone "mucho trabajo, organizando pedidos, recetas y espacios".

En paralelo, empresas como Rótulos Villalobos ultiman la imagen visual del recinto. Manuel Sandes describe los días previos como "un caos, mucha gente, muchos montadores y muchas horas de trabajo". En total, su equipo instala "entre 200 y 300 rótulos", tras largas jornadas tanto en el taller como en los pabellones de Ifeba.

Manuel Sandes, trabajador de Rótulos Villalobos. / J. H.

Todo este esfuerzo culminará cuando Iberocio abra sus puertas al público este viernes a las 10.00 horas. El año pasado pasaron por la feria "casi 35.000 personas", recuerda Jesús Reyes, una cifra que puede oscilar entre las 32.000 y las 38.000 según el calendario. "Es una referencia no solo a nivel de Badajoz, sino de Extremadura", concluye, convencido de que, un año más, Iberocio volverá a llenar Ifeba de actividad, familias y ambiente navideño.

El horario para la feria es de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas. El precio de la entrada individual general es de 2 euros.