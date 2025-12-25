Renacer de Badajoz lleva el folklore extremeño a la Navidad con villancicos tradicionales en el Muba y el Meiac

El grupo de folklore Renacer de Badajoz afronta la Navidad con una intensa programación cultural que combina tradición, música oral y nuevos espacios escénicos. Así lo explica su director, Sergio Fernández Cebrián, quien destaca que gran parte de las actividades se enmarcan en el proyecto 'Yo folklore', una iniciativa que "acumula un montón de actividades que se desarrolla desde enero hasta diciembre".

En esta ocasión, dos de las actividades que con más ímpetu organizan son las desarrollarán en dos museos pacenses. En concreto, en el Museo de Bellas Artes (Muba) y en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac). "El día 28 de diciembre, a las 12 del mediodía, estaremos en el Muba, y el día 30, a las seis y media de la tarde, en el Meiac". Este año, Renacer amplía su programación con estas nuevas colaboraciones culturales. "Hemos empezado a colaborar con los museos, porque el folclore no es solo cantar y bailar, sino que hay muchísimas cosas que engloban lo que es la tradición", explica.

Recitales especiales

Fernández Cebrián explica que en estos espacios museísticos se ofrecerá una lectura de La Nacencia de Luis Chamizo intercalada con villancicos tradicionales. "Cada dos o tres estrofas de La Nacencia cantaremos estrofas de villancicos tradicionales que tienen algo que ver con lo que se está leyendo en ese momento", puntualiza.

De este modo, este recital "no es un espectáculo como tal, sino un recital de villancicos intercalado con la lectura", aclara el director. "Es una lectura interpretada musicalizada sobre una de las obras más conocidas de Luis Chamizo con villancicos extremeños". Este evento cultural que viajará hacia las raíces del folklore de esta tierra durará unos 50 minutos.

16 villancicos extremeños

El público podrá escuchar "villancicos de los de toda la vida de Extremadura", como "Dale que dale, Madre a la puerta y un Niño o Nana nanita nana", enumera Sergio Fernández Cebrián. "Hacemos 16 villancicos en total y el 100% de los villancicos que cantamos se han recogido en Extremadura", puntualiza, matizando que "como toda la música oral, no podemos categorizar que sean puramente extremeños, pero sí que se han recogido aquí".

En estos recitales especiales participarán "entre 20 y 25 personas, contando a cantantes e instrumentistas", ya que "no hay baile". No obstante, Fernández Cebrián avanza que este formato podría crecer en el futuro: "Esto ha nacido nuevo este año dentro del proyecto 'Yo folklore' y suponemos que con el tiempo se irá aumentando hasta ser capaces de representar La Nacencia con más personajes", augura.

Para el director de Renacer este evento adquiere un matiz de relevancia porque pone en valor el patrimonio cultural y musical extremeño. Señala que en muchas familias se desconocen la mayoría de los temas tradicionales dedicados a la Navidad de la región y asegura que hay auténticas joyas.

Si tuviera que quedarse con un villancico, el director no duda: "Para nosotros hay uno muy nuestro, muy de Renacer, que es Manolito el Chiquito". Un villancico que, asegura, "siempre que cantamos villancicos acabamos interpretándolo" y que recientemente fue cantado por "más de mil niños" en el Festival de Navidad de Coros Infantiles en el Teatro López de Ayala.

Más de 30 años cantando la misa de Navidad

También estuvo presente en una de las actividades más emblemáticas que desarrolla el grupo en Badajoz, la misa de Navidad, una cita que Renacer mantiene desde hace más de tres décadas. "La misa de Navidad la hemos hecho el fin de semana pasado en la parroquia de San Juan de Ribera, y creemos que ha sido el año treinta y dos en el que participábamos de manera ininterrumpida", señala. Para el director, este acto es "un punto bastante bonito", porque como indica "llegar es muy fácil, pero la complicación es perseverar y durar treinta y tres años haciendo lo mismo".

Fernández Cebrián reflexiona también sobre el valor de la constancia en un contexto social marcado por la inmediatez. "Vivimos en una sociedad de TikTok en la que si en los tres primeros segundos lo que hay no te apetece, cambias al siguiente. Para nosotros, esta misa representa esos treinta y dos años de trabajo continuado", afirma. De hecho, destaca que "el último sábado antes de Navidad, desde hace treinta y tres años, de manera ininterrumpida, ni siquiera en pandemia, dejamos de hacerlo".

Esta misa especial también se encuentra dentro de su proyecto 'Yo folklore' que "cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura desde hace tres ediciones", añade Sergio Fernández Cebrián subrayando la importancia de esta programación.