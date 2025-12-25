Suceso
Una salida de vía en la carretera de Valverde en Badajoz, único incidente reseñable de Nochebuena
El accidente se ha saldado con una persona herida leve
La Nochebuena en Badajoz finaliza con un incidente leve de tráfico. Un vehículo ha salido de la vía y ha provocado heridas leves a una persona que lo ocupaba. Según indican desde la Policía Local de Badajoz la jornada del 24 de diciembre se ha desarrollado sin ninguna incidencia reseñable.
La noche de Nochebuena y el resto de fiestas navideñas suponen uno de los momentos de mayor atención por parte de los servicios de emergencias. En estos días, se realizan muchos desplazamientos y el riesgo se multiplica si a ellos se suma la ingesta de alcohol.
Persona herida leve
Durante la noche de Nochebuena un accidente de tráfico ha movilizado a diversos servicios de emergencias. Concretamente, patrullas de Policía Local y Policía Nacional y efectivos sanitarios de Cruz Roja de Extremadura han acudido para atenderlo.
El siniestro ha ocurrido en la primera rotonda en la salida de la carretera de Valverde en sentido Las Vaguadas en torno a las 2.00 de la madrugada.
Los efectos del accidente
El turismo ha salido de la vía por la derecha subiendo a la acera e impactando contra un banco de granito que se encuentra en esta zona ajardinada. El golpe contra este elemento urbano ha provocado grandes daños en el vehículo implicado. La parte delantera e inferior del coche ha finalizado con visibles daños.
Asimismo, además del banco de piedra arrancado y dañado, el turismo también ha tumbado un árbol contra el que también ha impactado. Afortunadamente, el siniestro solo se ha saldado con una mujer herida de carácter leve en un brazo. Los efectivos sanitarios han dado el alta in situ.
Por el momento, la Policía Local de Badajoz no aporta más datos en torno a este siniestro.
